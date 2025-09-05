त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों को बड़ी सौगात, रेलवे चलाएगा 09 जोड़ी स्पेशल ट्रेन; जानें रूट और टाइमिंग

त्योहारी सीजन के दौरान रेल में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में भारी इज़ाफा होता है. इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए खास बंदोबस्त किए हैं. पूर्व मध्य रेलवे ने इस बार कुल 09 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. ये ट्रेनें देश के विभिन्न प्रमुख रास्तों पर चलाई जाएंगी ताकि लोगों को अपने घर जाने या त्योहारों में शामिल होने के लिए यात्रा में किसी तरह की परेशानी न हो. इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों के पास अब पहले से ज्यादा विकल्प मौजूद रहेंगे और भीड़भाड़ से राहत मिलेगी. रेलवे ने इन ट्रेनों की की जानकारी भी जारी कर दी है, जिससे लोग अपनी यात्रा की योजना आसानी से बना सकें.

हजरत निजामुद्दीन-पटना एसी सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल (04094/04093)

21 सितंबर से 29 नवंबर तक (प्रतिदिन)

समय: निजामुद्दीन से 11:00 बजे चलेगी अगले दिन 05:00 बजे पटना पहुंचेगी

वापसी: पटना से 07:45 बजे चलेगी, अगले दिन 00:45 बजे निजामुद्दीन आएगी

आनंद विहार-पाटलिपुत्र फेस्टिवल स्पेशल (04096/04095)

21 सितंबर से 29 नवंबर तक (प्रतिदिन)

रूट: दीघवारा, छपरा, बलिया, गाजीपुर सिटी, वाराणसी, प्रयागराज

समय: आनंद विहार से 00:05 बजे चलेगी, पाटलिपुत्र 21:30 बजे पहुंचेगी

नई दिल्ली-हसनपुर रोड फेस्टिवल स्पेशल (04098/04097)

1 अक्टूबर से 29 नवंबर तक (प्रतिदिन)

रूट: समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, नरकटियागंज, बगहा, गोरखपुर

समय: नई दिल्ली से 09:30 बजे चलेगी, अगले दिन 12:00 बजे हसनपुर रोड पहुंचेगी

चंडीगढ़-पटना फेस्टिवल स्पेशल (04504/04503)

25 सितंबर से 27 नवंबर तक (प्रत्येक गुरुवार)

वापसी: 26 सितंबर से 28 नवंबर तक (प्रत्येक शुक्रवार)

रूट: डीडीयू, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद

नई दिल्ली-हावड़ा फेस्टिवल स्पेशल (04452/04451)

20 सितंबर से 19 दिसंबर तक (प्रतिदिन)

मार्ग: गया, डीडीयू, धनबाद, आसनसोल

समय: नई दिल्ली से 18:15 बजे चलेगी, हावड़ा आगमन अगले दिन 21:30 बजे

अजमेर-रांची फेस्टिवल स्पेशल (09619/09620)

26 सितंबर से 28 नवंबर तक (प्रत्येक शुक्रवार)

वापसी: 28 सितंबर से 30 नवंबर तक (प्रत्येक रविवार)

मार्ग: लातेहार, डालटनगंज, रेणुकूट, चोपन, सिंगरौली



त्योहारी सीजन के लिए कितना तैयार रेलवे

इससे पहले रेलवे बोर्ड ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ के मद्देनजर 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 पूजा विशेष ट्रेन चलाने के संबंध में अधिसूचना जारी की है, जो कुल 2,024 चक्कर लगाएंगी. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पूजा स्पेशल ट्रेन श्रृंखला के तहत, दक्षिण मध्य रेलवे सबसे ज़्यादा 48 ट्रेन चलाएगा, जो 684 फेरे लगायेंगी. रेलवे की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा जा चुका है कि ये ट्रेन मुख्य रूप से हैदराबाद, सिकंदराबाद और विजयवाड़ा जैसे प्रमुख स्टेशनों से चलायी जायेंगी.

पूर्व मध्य रेलवे ने 14 ट्रेन को अधिसूचित किया है जो बिहार के पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुज़रेंगी और कुल 588 चक्कर लगायेंगी. अधिकारियों ने बताया कि सबसे व्यस्त मार्गों में से एक पूर्वी रेलवे मंडल कोलकाता, सियालदह और हावड़ा जैसे भीड़-भाड़ वाले स्टेशनों से 24 विशेष ट्रेन चलाएगा, जो 198 चक्कर लगायेंगी. उन्होंने बताया कि पश्चिम रेलवे ने मुंबई, सूरत, वडोदरा जैसे शहरों से 204 फेरे लगाने के लिए 24 विशेष ट्रेन की घोषणा की है, जबकि दक्षिण रेलवे ने भी चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै जैसे स्टेशनों से 66 फेरे लगाने के लिए 10 ऐसी ट्रेन चलाने की तैयारी की है.

(भाषा इनपुट्स के साथ)