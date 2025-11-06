हरियाणा में वोटर लिस्ट पर राहुल गांधी के आरोप वाली ब्राजीली लड़की पर तीन बड़े खुलासे

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए एक ब्राजीली मॉडल की तस्वीर शेयर की थी. उनका आरोप था कि इस तस्वीर के जरिए कई फर्जी वोट डाले गए थे. अब उस मॉडल ने सामने आकर अपने बारे में सबकुछ बताया है. उस मॉडल का नाम लारिसा नेरी (Larissa Nery) है और पेशे से हेयर ड्रेसर है. उन्होंने बताया कि उनकी ये तस्वीर 8 साल पुरानी है जब वो करीब 20 साल की रही होंगी.

मुझे चुनाव वोटिंग का तो पता ही नहीं

नेरी ने एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि मुझे वहां के चुनाव और वोटिंग की जानकारी नहीं है. वो लोग मुझे एक भारतीय के तौर पर दिखा रहे हैं. ये तो पागलपन जैसा है. पुर्तगाली भाषा में बोलते हुए नेरी ने कहा कि बताया कि लोग उनका अभी इंटरव्यू करना चाहते हैं. नेरी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा है कि क्या कमाल है, मैं भारत में फेमस हो गई हूं. वो भी एक रहस्यमय ब्राजीली मॉडल के तौर पर.

मॉडल नहीं हैं नेरी

खास बात ये है कि नेरी कोई मॉडल नहीं हैं. ब्राजील की न्यूज एजेंसी आओस फैटोस ने जब नेरी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वो कोई मॉडल नहीं हैं. उन्होंने अपनी ये तस्वीर एक दोस्त की मदद के लिए पोस्ट किया था. फोटोग्राफर मैथ्यूज फरेरो ने उनकी तस्वीर शेयर करने के लिए उनसे इजाजत मांगी थी. इसके बाद से उनकी तस्वीर हजारों पर अलग-अलग जगह यूज हुई है.

फोटोग्राफर ने इंस्टाग्राम अकाउंट ही कर दिया डिलीट

यही नहीं, नेरी की फोटो शेयर करने वाले फोटोग्राफर मैथ्यूज फरेरो ने तो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर दिया है. फरोरे ने बताया कि राहुल गांधी के आरोप के बाद लाखों सोशल मीडिया यूजर्स ने उनको इंस्टा पर ढूंढना शुरू किया. कई लोगों ने मुझे ही मॉडल बता दिया. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया यूजर्स ने लगभग मेरे अकाउंट को हैक ही कर लिया था. कई अजनबी लोग अजीब-अजीब बातें कर रहे थे.

