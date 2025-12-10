विज्ञापन
राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर मचा बवाल, बीजेपी ने बताया 'विदेश नायक', प्रियंका का पलटवार

राहुल गांधी की संसद सत्र के बीच जर्मनी यात्रा पर बीजेपी ने सवाल उठाया है. पार्टी ने तंज कसते हुए राहुल को विदेश नायक तक बता दिया है.

राहुल गांधी
नई दिल्ली:

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर बीजेपी ने उनपर निशाना साधा है. दरअसल, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने एक एक्स पर एक पोस्ट करके राहुल गांधी के जर्मनी यात्रा का कार्यक्रम बताया था. इसके बाद ही बीजेपी ने राहुल को निशाने पर ले लिया. वहीं, राहुल की बहन प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी भी तो अपना आधा कामकाजी वक्त विदेश में ही गुजारते हैं. तो केवल राहुल पर ही सवाल क्यों उठ रहे हैं. 

क्या है कांग्रेस के पोस्ट में 

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा पर आ रहे हैं. वो यहां भारत की वैश्विक भूमिका को लेकर बातचीत करेंगे. इसके अलावा राहुल जर्मनी के सांसदों के साथ भी बातचीत करेंगे. राहुल जर्मनी ने रहने वाले भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे. ये पोस्ट विक्रम दुहान के नाम से किया गया है. उनकी पोस्ट इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूके के महासचिव है. 

इसी पोस्ट पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और भारतीय लोकतंत्र को धमकाने के बाद राहुल अपना पसंदीदा काम कर रहे हैं. वो ब्रेक ले रहे हैं. 

वहीं, बीजेपी के नेता शहजाद जय हिंद ने भी राहुल पर हमला किया. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि विदेश नायक वही कर रहे हैं जो वो बेहतर कर सकते हैं. वो विदेश दौरे पर जा रहे हैं. उन्होंने लिखा कि अभी संसद की कार्यवाही चल रही है. 19 दिसंबर तक संसद चलेगा लेकिन राहुल 15-20 दिसंबर तक जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे. 
 

प्रियंका का पलटवार

बीजेपी के सवाल पर राहुल की बहन प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है. प्रियंका ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी तो अपना आधा वक्त तो देश के बाहर ही गुजारते हैं. उन्होंने कहा कि उनका काम करने का आधा वक्त विदेश में ही गुजरता है. आखिर क्यों राहुल गांधी पर ही सवाल उठ रहे हैं. 

कंगना ने साधा निशाना 

मैं उनके दौरों की कोई खबर नहीं रखती हूं. मैं उनके दौरे के बारे में क्या कह सकती हूं. यह सबके लिए प्रत्यक्ष है कि कैसे उनकी पार्टी सिंगल डिजिट में आ गई है. इस तरह के किरदार पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं.

Rahul Gandhi, Pradeep Bhandari, Parliament Session
