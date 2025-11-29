प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल ऑफिस ने 25 और 26 नवंबर 2025 को पुणे में बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 स्थानों पर छापेमारी की है. यह सर्च ऑपरेशन PMLA के तहत किया गया, जिसमें लोन लेने वाले, कार डीलर्स और एसबीआई के तत्कालीन शाखा प्रबंधक के ठिकानों को शामिल किया गया था. पूरा मामला एसबीआई पुणे में हुए हाई-वैल्यू कार लोन फ्रॉड से जुड़ा है. ईडी ने यह जांच सीबीआई, ACB पुणे और शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के आधार पर शुरू की.

आरोप है कि 2017–2019 के दौरान एसबीआई की यूनिवर्सिटी रोड शाखा में चीफ मैनेजर रहे अमर कुलकर्णी ने ऑटो लोन काउंसलर आदित्य सेठिया और कुछ चुनिंदा उधारकर्ताओं के साथ मिलीभगत कर बैंक को धोखा दिया और नकली दस्तावेजों के आधार पर महंगे कार लोन मंजूर किए गए.

ईडी की जांच में सामने आया कि कई आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर हाई-वैल्यू कार लोन लिए और बैंक को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया.

इस तरह से पहुंचाया बैंक को नुकसान

चीफ मैनेजर अमर कुलकर्णी ने बैंक की लेंडिंग पॉलिसी को नजरअंदाज कर यह लोन मंजूर किए.

बैंक में फर्जी और बढ़ी हुई रकम के कोटेशन जमा किए गए, जिससे लोन की राशि ज्यादा दिख सके और गलत तरीके से मंजूरी मिल सके.

कई मामलों में बिना किसी वेरिफिकेशन के बड़ी रकम के लोन पास किए गए.

फर्जीवाड़े से खरीदी गई ये महंगी कारें

इस फर्जीवाड़े से जिन महंगी कारों की खरीद सामने आई, उनमें शामिल हैं:

बीएमडब्‍ल्‍यू

वोल्‍वो

मर्सिडीज

और लैंड रोवर जैसी कारें शामिल हैं

इन गाड़ियों को लेने के लिए नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत साफ उजागर हुई है.

छापेमारी में ईडी को क्या मिला?

कई उधारकर्ताओं द्वारा खरीदी गई जमीन और अन्य संपत्तियां

महंगी गाड़ियों की जब्ती

बड़ी मात्रा में फर्जी दस्‍तावेज

फर्जी कोटेशन, नकली कागजात और अन्य रिकॉर्ड

अन्‍य लोगोंं के नाम भी आ सकते हैं सामने

यह सब PMLA की धारा 17 के तहत जब्त किया गया है. ईडी ने कहा कि इस मामले में और भी लोगों की संलिप्तता सामने आ सकती है और आगे और खुलासे होने की संभावना है.