पॉर्न वीडियो और फर्जी अफसर... यूपी के इस गांव में चल रहा था गजब रैकेट, 3 गिरफ्तार

मामले के मुताबिक, तीन शातिर फर्जी आईपीएस और इंस्‍पेक्‍टर बनकर लोगों को कॉल करते थे और फिर पोर्न वीडियो देखने का आरोप लगाते थे. कानूनी कार्रवाई से बचाने का झांसा देकर आरोपी अपने ठगी के नापाक मंसूबों को अंजाम देते थे.

प्रतीकात्‍मक फोटो
  • उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के भगवानपुर गांव से तीन फर्जी पुलिस अधिकारियों को साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है.
  • आरोपी फर्जी आईपीएस और इंस्पेक्टर बनकर लोगों को पोर्न वीडियो देखने के झूठे आरोप लगाकर ठगी करते थे.
  • पूरी ठगी की वारदात में गांव के करीब दो दर्जन लोग शामिल हैं. अन्‍य आरोपियों की भी तलाश जारी है.
नई दिल्‍ली :

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां के भगवानपुर गांव से साबइर सेल ने तीन फर्जी पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी देश भर में लोगों को फोन करते थे और फिर उन पर पोर्न वीडियो देखने का आरोप लगाकर ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे. आश्‍चर्यजनक रूप से इस धंधे में पूरा का पूरा गांव ही शामिल है. आरोपी अब तक लाखों की ठगी को अंजाम दे चुके हैं. 

मामले के मुताबिक, तीन शातिर फर्जी आईपीएस और इंस्‍पेक्‍टर बनकर लोगों को कॉल करते थे और फिर पोर्न वीडियो देखने का आरोप लगाते थे. आरोपी कानूनी कार्रवाई से बचाने का झांसा देकर आरोपी अपने ठगी के नापाक मंसूबों को अंजाम देते थे. हालांकि इन आरोपियों को जब भी पकड़ने की कोशिश की जाती थी तो ये लोग अपना मोबाइल बंद करने के बाद मौके से भाग निकलते थे. हालांकि इस बार आरोपियों की एक नहीं चली और साइबर सेल ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है. 

मुखबिर की सूचना पर किया गिरफ्तार 

पुलिस के मुताबिक, इन आरोपियों को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है. साथ ही बताया जा रहा है कि गांव में इस तरह की वारदातों में गांव के दो दर्जन से ज्‍यादा लोग शामिल हैं और अन्‍य लोगों की भी तलाश की जा रही है. 

आरोपियों के खिलाफ कई जिलों में मुकदमे

पुलिस ने बताया कि यह सभी आरोपी अब तक बड़ी संख्या में लोगों को ठगी का शिकार बना चुके हैं और उनसे लाखों रुपयों की ठगी कर चुके हैं. हालांकि अब पुलिस इस मामले की विस्‍तृत जांच में जुटी है. आरोपियों के खिलाफ कई जिलों में ठगी के मुकदमे दर्ज हैं. 
 

