प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को बताया मजदूर,यूपी के एनडीए सांसदों को दिए जनता में पैठ बनाने के गुर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश से आने वाले एनडीए के सांसदों से मुलाकात की. इस मुलाकात में पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि वो जनता के बीच रहें और उनकी समस्याओं का समाधान करवाएं. यूपी के एनडीए के सांसदों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने खुद को मजदूर बताते हुए कहा कि आप काम करते रहिए मैं आपके पीछे खड़ा हूं.

यूपी के एनडीए के सांसदों से हुई मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को बताया मजदूर. उन्होंने कहा कि कहा आप बस काम करिए, यह मजदूर आपके पीछे खड़ा है.उन्होंने एनडीए के सांसदों से जनता से संपर्क बढ़ाने को कहा.उन्होंने सांसदों को नसीहत दी कि उन्हें अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए.

प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वो सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाएं. उन्होंने कांग्रेस का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस केवल वादे करती हैं और चुनाव नजदीक आते ही काम करने का दिखावा शुरू कर देती है.

जबकि हम, हम लगातार काम करते हैं, लेकिन हमारी योजनाओं और उपलब्धियों का जनता तक पर्याप्त प्रचार नहीं हो पाता है. इसलिए जरूरी है कि सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों से जनता को अवगत कराया जाए.

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस केवल रोड पर चूना लगाकर छोड़ देती थी और वादे करती थी, उन्हें पूरा नहीं करती थी.

प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वो अपने संसदीय क्षेत्रों में युवाओं के लिए खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करें.

पीएम मोदी ने एनडीए के सांसदों को दिया रात्रिभोज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग-अलग राज्यों के एनडीए सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं. गुरुवार रात प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर एनडीए के घटक दलों के सांसदों को रात्रिभोज दिया था.पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा, '' राजग परिवार सुशासन, राष्ट्रीय विकास और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है.'' उन्होंने कहा,''हम आने वाले वर्षों में अपने राष्ट्र के विकास पथ को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे.'' यह रात्रिभोज बिहार चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के बाद दिया गया. बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में एनडीए को 202 सीटें मिली हैं.