विज्ञापन

बीजेपी ने संगीत सोम शाहरुख खान को बताया 'देश का गद्दार', जानें क्या थी वजह

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान पर तीखा हमला बोला है. मेरठ के दौराला इलाके में एक कार्यक्रम के दौरान सोम ने शाहरुख को 'देश का गद्दार' करार देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई हक नहीं है.

Read Time: 2 mins
Share
बीजेपी ने संगीत सोम शाहरुख खान को बताया 'देश का गद्दार', जानें क्या थी वजह
बीजेपी ने संगीत सोम शाहरुख खान को बताया 'देश का गद्दार'
नई दिल्ली:

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान पर तीखा हमला बोला है. मेरठ के दौराला इलाके में एक कार्यक्रम के दौरान सोम ने शाहरुख को 'देश का गद्दार' करार देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई हक नहीं है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब हाल ही में आईपीएल नीलामी में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को करीब साढ़े नौ करोड़ रुपये में खरीदा. 

ये भी पढ़ें: गोरी मैम बन कर भाबीजी घर पर हैं में कमबैक करेंगी सौम्या टंडन? धुरंधर एक्ट्रेस का जवाब जान फैन्स का होगा बुरा हाल

क्या बोले संगीत सोम

संगीत सोम ने इसे राष्ट्रविरोधी कदम बताया. उन्होंने कहा कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी बहन-बेटियों के साथ ज्यादती की खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में कुछ लोग बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपये लुटा रहे हैं. सोम ने मंच से गरजते हुए कहा, "शाहरुख खान जैसे गद्दारों को समझना चाहिए कि वे जिस मुकाम पर हैं, वह देश की जनता की वजह से हैं. यहां के लोगों से पैसा कमाते हैं, लेकिन देश के खिलाफ काम करते हैं. कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी ऐसे खिलाड़ी खरीदते हैं. अब यह देश में नहीं चलेगा." उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसे खिलाड़ी भारत आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे.

कानून व्यवस्था पर बोले संगीत सोम

कार्यक्रम अटल स्मृति सम्मेलन और मतदाता पुनरीक्षण कार्यशाला का था, जहां सोम ने अपने जन्मदिन पर महिलाओं को कंबल और सूट बांटे. उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तारीफ की. कहा कि योगी राज में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया खत्म हो गए, कानून-व्यवस्था मजबूत हुई है. विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले कि पहले ईवीएम को कोसा जाता था, अब मतदाता सूची पर सवाल उठ रहे हैं. भाजपा आगामी चुनावों में बड़ी जीत हासिल करेगी.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sangeet Som, Shah Rukh Khan, Sangeet Som Statement, Sangeet Som Shah Rukh Statement, BJP Leader Sangeet Som
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com