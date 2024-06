ओम बिरला के भाषण के मुरीद हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपातकाल की तानाशाही से तुलना

पीएम मोदी ने लिखा,''आपातकाल 50 साल पहले लगाया गया था, लेकिन आज के युवाओं के लिए इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यह इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि जब संविधान को कुचल दिया जाता है, जनता की राय दबा दी जाती है और संस्थानों को नष्ट कर दिया जाता है तो क्या होता है.आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं ने तानाशाही का उदाहरण दिया.''

ओम बिरला ने आपातकाल को बताया काला धब्बा

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने पहले भाषण में आपातकाल की निंदा करते हुए कहा,''ये सदन 1975 में देश में आपातकाल (आपातकाल ) लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है.इसके साथ ही हम, उन सभी लोगों की संकल्पशक्ति की सराहना करते हैं,जिन्होंने आपातकाल का पुरजोर विरोध किया,अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया.भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हमेशा एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा.''

I am glad that the Honourable Speaker strongly condemned the Emergency, highlighted the excesses committed during that time and also mentioned the manner in which democracy was strangled. It was also a wonderful gesture to stand in silence in honour of all those who suffered…