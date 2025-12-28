विज्ञापन
विशेष लिंक

पुलिस पर हमले के आरोप में बेटा हिरासत में, हुमायूं कबीर ने एसपी को दी चेतावनी

कांस्टेबल की शिकायत के बाद पुलिस ने शक्तिपुर स्थित हुमायूं के घर पर छापा मारा और उनके बेटे को हिरासत में ले लिया. बेटे की हिरासत की खबर मिलने के बाद हुमायूं भी शक्तिपुर पुलिस स्टेशन पहुंच गए.

Read Time: 4 mins
Share
पुलिस पर हमले के आरोप में बेटा हिरासत में, हुमायूं कबीर ने एसपी को दी चेतावनी
  • हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद को पुलिसकर्मी पर हमला करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है
  • हुमायूं कबीर ने पुलिस पर बिना सूचना उनकी मीटिंग में आने और उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है
  • पुलिस ने सुरक्षा गार्ड की शिकायत के बाद गुलाम नबी आजाद को उनके घर से हिरासत में लिया, आगे की जांच की जा रही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कोलकाता:

जनता उन्नयन पार्टी (JUP) के अध्यक्ष हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद को ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. बेटे को हिरासत में लिए जाने पर हुमायूं कबीर ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा गार्ड मेरे कमरे में घुस आए थे और मुझे पीटने की कोशिश की. मेरे बेटे ने बस उसे कमरे से बाहर धकेल दिया. अगर पुलिस चाहे तो कार्रवाई कर सकती है.

हुमायूं ने पुलिस को धमकी देते हुए कहा, "लेकिन मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि आने वाले गुरुवार को हम दोपहर 12 बजे एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वे बिना सूचना दिए मेरे घर क्यों गए थे? मैंने इस व्यक्ति के खिलाफ पहले भी शिकायत दर्ज कराई है. इस बार भी उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की. मेरे बेटे ने मुझे हमले से बचा लिया. जरूरत पड़ने पर मैं सीसीटीवी फुटेज भी दिखाऊंगा."

Latest and Breaking News on NDTV

हुमायूं कबीर के बेटे पर सुरक्षा गार्ड पर हमले का आरोप

सरकारी पुलिस के एक सुरक्षा गार्ड की शिकायत के बाद हुमायूं कबीर के बेटे पर मामला दर्ज किया गया है. उस शिकायत में पुलिसकर्मी ने कबीर के बेटे पर मारपीट का आरोप लगाया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा गार्ड हुमायूं कबीर के यहां ड्यूटी पर था और जब उसने छुट्टी मांगी, तो कथित तौर पर आजाद ने गार्ड की पिटाई की और उसे गाली दी. रविवार दोपहर को पुलिस गुलाम नबी आजाद को उसके घर से शक्तिपुर पुलिस स्टेशन ले गई. आगे की जांच की जा रही है.

शक्तिपुर पुलिस स्टेशन से एक टीम रविवार सुबह हुमायूं कबीर के घर गई थी. घर पहुंचने पर उन्होंने गुलाम नबी आजाद उर्फ ​​सोहेल के बारे में पूछताछ शुरू की. उस समय हुमायूं कबीर घर पर नहीं थे.

इसे भी पढ़ें: बाबरी वाले हुमायूं कबीर की पार्टी में बवाल, 'कपड़ों' पर टिकट काटने पर आगबबूला निशा चटर्जी बोलीं- हिंदू हूं..

कांस्टेबल के बैठक के दौरान छुट्टी मांगने से हुआ विवाद

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, रविवार को हुमायूं अपने विधायक कार्यालय में अपने बेटे और अन्य पार्टी सदस्यों के साथ बैठक कर रहे थे, तभी यह घटना घटी. आरोप है कि हुमायूं की सुरक्षा में तैनात एक राज्य पुलिस कांस्टेबल बैठक के दौरान कार्यालय में दाखिल हुआ और छुट्टी मांगी. हालांकि, हुमायूं ने उसे छुट्टी देने से इनकार कर दिया. इससे दोनों के बीच कहासुनी हो गई. आगे आरोप है कि हुमायूं के बेटे ने कांस्टेबल को थप्पड़ मार दिया.

Latest and Breaking News on NDTV

कांस्टेबल की शिकायत के बाद पुलिस ने शक्तिपुर स्थित हुमायूं के घर पर छापा मारा और उनके बेटे को हिरासत में ले लिया. बेटे की हिरासत की खबर मिलने के बाद हुमायूं भी शक्तिपुर पुलिस स्टेशन पहुंच गए.

हुमायूं का ऐलान- बंगाल में 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेयूपी

निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता और भरतपुर विधायक हुमायूं कबीर ने हाल ही में घोषणा की है कि उनकी नवगठित जनता उन्नयन पार्टी (जेयूपी) पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है. माना जा रहा है कि हुमायूं की नई पार्टी, टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ सकती है. हुमायूं ने बार-बार कहा है कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ेगी और आगामी विधानसभा चुनावों में किंग मेकर के रूप में उभरेगी.

इसे भी पढ़ें: TMC की गोद में बैठे हैं हुमायूं कबीर, BJP की जीत का फॉर्मूला सेट... बिप्लब देव ने NDTV को बताया बंगाल प्‍लान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Janata Unnayan Party (JUP), JUP President Humayun Kabir, Humayun Kabir Son Ghulam Nabi Azad, Ghulam Nabi Azad Is In Police Custody, Humayun Kabir Son In Police Custody
Get App for Better Experience
Install Now