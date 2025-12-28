‘बांग्लादेश जाकर वहीं की प्रधानमंत्री बन जाएं...’ गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर तीखा हमला

- गिरिराज सिंह ने TMC सांसद सौगत रॉय के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी को बांग्लादेश जाने की सलाह दी.
- गिरिराज सिंह ने ममता पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने और हिंदुओं की हत्या करवाने का आरोप लगाया.
- उन्होंने कहा कि बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे और ममता बांग्लादेश में अधिक लोकप्रिय हैं तो वहां चले जाएं.
बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने TMC सांसद सौगत रॉय के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी को बंगाल से ज्यादा बांग्लादेश में पसंद किया जाता है. गिरिराज सिंह ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 'ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को साथ लेकर वहीं चली जाएं और जाकर प्रधानमंत्री बन जाएं… बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे.'
'ममता बनर्जी हिंदुओं की हत्या करवाती हैं'
उन्होंने कहा कि वह शुरू से कहते आए हैं कि 'ममता बनर्जी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट बिछाती हैं और हिंदुओं की हत्या करवाती हैं.' गिरिराज सिंह ने सौगत रॉय के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर ममता बांग्लादेश में ज्यादा लोकप्रिय हैं, तो बंगाल को बख्श दें और अपने घुसपैठियों के साथ वहीं चली जाएं.
दिग्विजय सिंह पर भी हमला- उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा BJP-RSS की संगठनात्मक क्षमता की प्रशंसा पर गिरिराज सिंह ने कहा, 'दिग्विजय सिंह ने सराहना की या नहीं, उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है… बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, राष्ट्रभक्तों की पार्टी है, जबकि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है. नेहरू-इंदिरा खानदान के तलवे चाटने वाली पार्टी है.'
'हम हिंदू हैं, शास्त्र और शस्त्र की परंपरा हमारे भीतर है'
घर में शस्त्र रखने की अपील के सवाल पर गिरिराज सिंह ने कहा, 'हम हिंदू हैं… सनातन धर्म में शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा होती है. हमारे देवी-देवता भी शास्त्र और शस्त्र से सुसज्जित रहते हैं, तो उनके भक्तों को भी उसी परंपरा का पालन करना चाहिए.'
