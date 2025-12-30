'...तो यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा', बंगाल में अमित शाह की हुंकार, घुसपैठियों पर किया वार

Amit Shah Bengal Visit: पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गरमाने लगा है और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरा और दावा किया कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो ऐसी सुरक्षा व्यवस्था होगी कि “परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा.” अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की स्थापना बंगाल में हुई थी, इसलिए यह राज्य पार्टी के लिए विशेष महत्व रखता है.

बहुमत के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी- शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "2026 में BJP पश्चिम बंगाल में दो-तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाएगी." शाह ने बताया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में BJP को 17% वोट और दो सीटें मिलीं. 2016 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी को 10% वोट और 3 विधानसभा सीटें मिलीं. 2019 के लोकसभा चुनाव में BJP को 41% वोट और 18 सीटें मिलीं.

2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 21% वोट और 77 सीटें मिलीं. जिस पार्टी को 2016 में 3 सीटें मिली थीं, उसे पांच साल में 77 सीटें मिल गईं. इस बीच, कांग्रेस जीरो पर पहुंच गई. कम्युनिस्ट गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली. 2024 के लोकसभा चुनाव में BJP को 39% वोट और 12 सीटें मिलीं.

घुसपैठ पर ममता सरकार को घेरा

शाह ने आरोप लगाया कि बंगाल में घुसपैठ ममता सरकार की निगरानी में हो रही है. उन्होंने कहा कि असम, त्रिपुरा और गुजरात जैसे राज्यों में ऐसी समस्या नहीं है. उन्होंने दावा किया कि घुसपैठ रोकने के लिए बंगाल में एक देशभक्त सरकार की जरूरत है.

'बंग भूमि' हमारे लिए बहुत महत्व रखती है- शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "राज्य में ममता बनर्जी की सरकार के तहत भ्रष्टाचार के कारण पश्चिम बंगाल में विकास रुक गया है. मोदी जी द्वारा शुरू की गई सभी फायदेमंद योजनाएं यहां टोल सिंडिकेट का शिकार हो गई हैं. पिछले 14 सालों से डर और भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल की पहचान बन गए हैं. 15 अप्रैल 2026 के बाद, जब पश्चिम बंगाल में BJP की सरकार बनेगी, तो हम बंगाल की विरासत और संस्कृति को फिर से ज़िंदा करने का काम शुरू करेंगे. यह 'बंग भूमि' हमारे लिए बहुत महत्व रखती है क्योंकि BJP को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था, जो यहां से एक बड़े नेता थे."

भ्रष्टाचार और कुशासन पर हमला

अमित शाह ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री के घर से 27 करोड़ रुपये मिलने के बावजूद सरकार खुद को गरीब बताती है. उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में बंगाल भय, भ्रष्टाचार और कुशासन का शिकार रहा है.

बीजेपी का वादा

शाह ने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो राज्य में विकास की नदी बहेगी और गरीबों की भलाई को प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने घोषणा की कि घुसपैठ रोकने के लिए एक मजबूत नेशनल ग्रिड बनाया जाएगा, जिससे “परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा.”

