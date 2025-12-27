'पुष्पा-2' भगदड़ मामले में एक्टर अल्लू अर्जुन समेत 24 लोगों के खिलाफ पुलिस ने फाइल की चार्जशीट

पुष्पा-2 फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान मचे भगदड़ के मामले में हैदराबाद पुलिस ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है. पुलिस ने एक्टर अल्लू अर्जुन समेत कुल 24 लोगों को आरोपी बनाया है. चिक्कडपल्ली पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया है, जिसमें अभिनेता अल्लू अर्जुन को ए-11 के साथ-साथ संध्या थिएटर के मालिक (ए-1), थिएटर प्रबंधन, अल्लू अर्जुन के प्रबंधक, निजी कर्मचारी और 8 बाउंसरों का नाम दिया गया है.

लापरवाही से हुआ हादसा

पुलिस ने इस चार्जशीट में कहा है कि भगदड़ संध्या थिएटर प्रबंधन की लापरवाही के कारण हुई. यह जानने के बावजूद कि अल्लू अर्जुन को देखने के लिए प्रशंसकों की भारी भीड़ इकट्ठा होगी, पर्याप्त व्यवस्था नहीं कराई गई. थिएटर मालिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 304-ए (लापरवाही से मौत) के तहत आरोप लगाए गए हैं. जांचकर्ताओं ने अनुसार अल्लू अर्जुन को एक आरोपी के रूप में शामिल किया गया था और भीड़ के जोखिम के बावजूद थिएटर में आगे बढ़ने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका नाबालिग बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया.

आपको बता दें कि 4 दिसंबर, 2024 को, हैदराबाद के आरटीसी एक्स रोड्स की शाम थिएटर में, प्रीमियर स्क्रीनिंग के दौरान अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई थी. इस वजह से वहां भगदड़ मच गई, जिसमें 35 वर्षीय महिला रेवती की मौत हो गई और उसके नाबालिग बेटे श्रीतेज को ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिससे गंभीर जटिलताएं पैदा हो गईं. पुलिस जांच ने निष्कर्ष निकाला कि यह त्रासदी घोर लापरवाही और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने में विफलता का परिणाम थी.

अभिनेता के दौरे की जानकारी होने के बावजूद भीड़ नियंत्रण उपायों को लागू करने में विफल रहने के लिए संध्या थिएटर के प्रबंधन और मालिकों को आरोप पत्र में नामित किया गया है. अभिनेता अल्लू अर्जुन को कथित तौर पर उच्च जोखिम वाली भीड़ की स्थिति के बावजूद यात्रा को आगे बढ़ाने और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय की कमी के लिए नामित किया गया है.

24 व्यक्तियों की सूची में अल्लू अर्जुन के निजी प्रबंधक, उनके स्टाफ के सदस्य और आठ निजी बाउंसर भी शामिल हैं जिनके कार्यों ने कथित तौर पर अराजकता को बढ़ाया.पुलिस रिपोर्ट में कई गंभीर चूकों पर प्रकाश डाला गया है जिसके कारण यह घातक घटना हुई. थिएटर प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप है क्योंकि वे वीआईपी मेहमानों के लिए अलग प्रवेश और निकास बिंदु प्रदान करने में विफल रहे. जांच के दौरान यह नोट किया गया कि पुलिस ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अभिनेता की उपस्थिति की अनुमति विशेष रूप से अस्वीकार कर दी थी.

जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि निजी सुरक्षा टीमों की आवाजाही और भीड़ की ओर किए गए कुछ इशारों के कारण वृद्धि हुई.थिएटर मालिकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अन्य धाराओं के साथ-साथ चोट पहुंचाने और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए आईपीसी की धारा 304-ए (लापरवाही से मौत का कारण) के तहत आरोप लगाए गए हैं.

