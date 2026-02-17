विज्ञापन

अल्लू अर्जुन से मिलना है तो पूरी करनी होंगी 42 शर्तें? सुपरस्टार के बारे में झूठे दावे करने के बाद मांगी माफी

एक ब्रैंड स्ट्रैजिस्ट ने बातों बातों में अल्लू अर्जुन को लेकर कुछ ऐसा कहा जिससे एक बहस छिड़ गई. उनके कहने का मतलब ये निकाला गया कि अल्लू से मिलने से पहले उनकी टीम कुछ नियम कानून की लिस्ट देती है. इस पर अब अल्लू अर्जुन से माफी मांगी गई है.

अल्लू अर्जुन से ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट ने मांगी माफी
नई दिल्ली:

पिछले कुछ दिनों से सुपरस्टार अल्लू अर्जुन काफी चर्चा में हैं. एक पॉडकास्ट के दौरान एक ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट की बातों ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी थी, जिसके बाद मामला काफी गरमा गया. जैसे-जैसे ये बात बढ़ी, फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग और फैंस अल्लू अर्जुन के सपोर्ट में उतर आए. उन्होंने न सिर्फ एक्टर के काम का बचाव किया, बल्कि इंडियन सिनेमा में उनके योगदान की भी तारीफ की. 'पुष्पा: द राइज' की जबरदस्त कामयाबी के बाद अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग पूरे देश में है और उन्हें एक ऐसे स्टार के तौर पर देखा जाता है जो स्टाइल और एक्टिंग, दोनों में माहिर हैं.

बढ़ते विरोध को देखते हुए, उस ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट ने अब एक ओपन लेटर लिखकर सबसे माफी मांगी है. उन्होंने अपने बयान में माना कि शायद उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया. साथ ही उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि अगर उनकी वजह से एक्टर की इमेज को कोई नुकसान पहुंचा हो या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो.

उन्होंने लिखा, "पिछले कुछ दिनों से मेरे हालिया पॉडकास्ट की एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. उस बातचीत के दौरान, मैंने एक्टर अल्लू अर्जुन से जुड़ी कुछ 'क्या करें और क्या न करें' वाली बातों का जिक्र किया था, जो कथित तौर पर एक मीटिंग से पहले बताई गई थीं. अब सोचने पर मैं यह साफ करना चाहती हूं कि वे बातें गलत थीं और किसी भी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट या तथ्यों पर आधारित नहीं थीं.

मैं साफ कर दूं कि मुझे मिस्टर अल्लू अर्जुन या उनकी टीम की तरफ से ऐसा कोई '42 नियमों' वाला डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया था. मेरी बातें बातचीत के फ्लो में निकल गईं और उन्हें सच की तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए था. मैं उन बयानों के लिए और उनसे हुई किसी भी गलतफहमी या उनकी इमेज को पहुंचे नुकसान के लिए दिल से माफी मांगती हूं. मैं अपने उन शब्दों को पूरी तरह वापस लेती हूं. मेरे मन में मिस्टर अल्लू अर्जुन और उनके काम के लिए बहुत सम्मान है और इस वजह से हुई किसी भी परेशानी के लिए मुझे खेद है."

इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि इस पूरे मामले से आज के डिजिटल दौर में फैंस की ताकत का पता चलता है, जहां कुछ ही घंटों में पूरी बात का रुख बदल सकता है. साथ ही इससे यह भी साफ हो गया है कि अल्लू अर्जुन ने लोगों के बीच कितनी जबरदस्त साख बनाई है. पिछले कई सालों में उन्होंने अपनी मेहनत, अनुशासन और कुछ नया करने के जुनून से अपनी एक अलग पहचान बनाई है. उनकी स्टारडम के पीछे उनकी काम के प्रति लगन और सादगी ही है, जो उन्हें आज भी दर्शकों से जोड़े रखती है. इस तरह की घटनाओं से सिर्फ यही साबित होता है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री और करोड़ों फैंस के बीच उनके लिए कितनी इज्जत और दीवानगी है.

