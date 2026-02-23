फिल्मफेयर साउथ में बेस्ट एक्टर बने पुष्पा एक्टर अल्लू अर्जुन, लेकिन रश्मिका नहीं ये एक्ट्रेस जीत गईं बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड

70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2: द रूल में अपनी शानदार भूमिका के लिए बेस्ट एक्टर (मेल) - तेलुगु का अवॉर्ड जीता. यह अल्लू अर्जुन का सातवां फिल्मफेयर अवॉर्ड है, जो उनकी भारतीय सिनेमा में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत करता है. अल्लू अर्जुन ने भावुक होकर कहा, "मैंने इस अवॉर्ड को अनगिनत बार आंखें बंद करके सोचा है, और आज मैं इसे आंखें खोलकर पकड़कर खुश हूं." उन्होंने पर्दे के पीछे काम करने वाले सैकड़ों तकनीशियनों और कलाकारों को धन्यवाद दिया.

रश्मिका मंदाना को अल्लु अर्जुन ने कहा शुक्रिया

साई पल्लवी ने बेस्ट एक्ट्रेस का 70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ अवॉर्ड जीता. वहीं साई पल्लवी ने अपनी भावुक स्पीच में कहा, "मैं इस अवॉर्ड को उस परिवार को समर्पित करना चाहती हूं जिन्होंने हमें उनकी कहानी बताने की अनुमति दी." उन्होंने कहा, "अमरन ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया है." साई पल्लवी ने अपने गाने 'मलरे' की भी बात की, जिसने उन्हें घर-घर में मशहूर बना दिया. उन्होंने केरल में अपनी पहली फिल्म करने पर खुशी जताई और कहा, "मैं उम्मीद करती हूं कि जल्द ही एक और मलयालम फिल्म करूं." साई पल्लवी की इस स्पीच ने दर्शकों और साथी कलाकारों को भावुक कर दिया.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ का आयोजन केरल टूरिज़म के साथ अडलक्स इंटरनेशनल कॉन्वेंशन सेंटर में किया गया. इस समारोह में मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु सिनेमा की बड़ी हस्तियों ने शिरकत की.

ये भी पढ़ें- Pushpa 2 Japan Box Office Collection: जापान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 इंडियन फिल्मों में शामिल हुई पुष्पा 2, 14 दिनों में की इतनी कमाई