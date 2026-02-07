Pushpa 2 Japan Collection: जापान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 इंडियन फिल्मों में शामिल हुई पुष्पा 2, 14 दिनों में की इतनी कमाई

अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की पुष्पा 2 द रूल, जिसे सुकुमार ने डायरेक्ट किया है. वह 16 जनवरी को जापान में पुष्पा कुनरिन के नाम से जापान में फिल्म को रिलीज किया गया, जो 2024 में भारत में रिलीज हुई थी. फिल्म के स्टार्स ने जापान में मूवी का प्रमोशन किया था. जबकि फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन काफी स्लो था. लेकिन बावजूद इसके पुष्पा 2 केवल 14 दिनों में जापान की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है और आमिर खान की धूम 3 को पछाड़ दिया है.

पुष्पा 2 की जापान में 14 दिनों में कमाई

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, पुष्पा 2 ने 14 दिनों में 6.06 करोड़ यानी 105 मिलियन येन का कलेक्शन किया है. वहीं आमिर खान की धूम 3, जिसने 104.5 मिलियन येन (6.03 करोड़) की कमाई की थी. उसे पछाड़ दिया है. इसी के साथ जापान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 10 भारतीय फिल्मों की लिस्ट में 10वें नंबर पर पुष्पा 2 द रूल की एंट्री हो गई है. वहीं फिल्म को टोक्यो और ओसाका में काफी पसंद किया जा रहा है.

जापान की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्में

टॉप 10 फिल्मों की बात करें तो नंबर वन पर आरआरआर है, जिसका कलेक्शन 2.42 बिलियन येन यानी 139.79 करोड़ है. यह पहली और इकलौती फिल्म है, जिसने 2 बिलियन का आंकड़ा जापान में हासिल किया है. जबकि पुष्पा 2 को नौंवे स्पॉट पर आने के लिए रजनीकांत की एनथीरान को 109.6 मिलियन येन कमाई करके हटाना होगा.

जापान की टॉप 8 हाइएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्में

आरआर आर ¥ 2.42 बिलियन येन ( 139.73 करोड़ )

मुथु ¥ 405 मिलियन ( 23.39 करोड़)

बाहुबली 2: द कन्क्लूजन ¥ 305 मिलियन ( 17.61 करोड़ )

3 इडियट्स: ¥ 170 मिलियन ( 9.81 करोड़)

इंग्लिश विंगलिश: ¥ 160 मिलियन ( 9.24 करोड़ )

द लंच बॉक्स: ¥ 150 मिलियन ( 8.66 करोड़ )

साहो: ¥ 131 मिलियन ( 7.56 करोड़)

मगधीरा: ¥ 130.1 मिलियन ( 7.51 करोड़)

पुष्पा 2 के बारे में

2024 में रिलीज हुई पुष्पा 2 द रूल में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल लीड रोल में नजर आए थे. वहीं फिल्म ने 1871 करोड़ की कमाई दुनियाभर में हासिल की थी. और कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था.



