गुजरात में जहर की आतंकी साजिश, हैदराबाद में डॉक्टर के घर ATS को मिला 3 KG कैस्टर पल्प

 डॉ. अहमद उन तीन लोगों में शामिल है, जिसको गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया था. गुजरात एटीएस को शक है कि रिसिन को बायोलॉजिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल किए जाने की साजिश रची जा रही थी, जिसे अरंडी के गूदे से बनाया जाता है.

हैदराबाद से पकड़े गए डॉक्टर के भाई का खुलासा.
  • गुजरात एटीएस ने हैदराबाद के डॉक्टर अहमद को आतंकवाद से जुड़ी सामग्री रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था.
  • डॉक्टर अहमद के घर से तीन किलो अरंडी का गूदा, पांच लीटर एसीटोन और एक्सट्रैक्शन मशीन बरामद हुई थी.
  • अरंडी के गूदे से रिसिन बनाया जाता है. इसका उपयोग बायोलॉजिकल हथियार बनाने में किया जा सकता है.
हैदराबाद:

गुजरात एटीएस ने पिछले दिनों तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था. इसी मामले में हैदराबाद से एक डॉक्टर की भी गिरफ्तारी हुई थी. एटीएस जब हैदराबाद में डॉक्टर अहमद सैयद के घर पर भी तलाशी अभियान के लिए पहुंची तो वहां से उनको बड़ी मात्रा में आतंकवाद से जुड़ी कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली थी. डॉ. अहमद के भाई उमर फारूक ने एनडीटीवी से इसे लेकर बात की है.

ये भी पढ़ें- 1 ग्राम रिसिन और दर्जनों मौतें! न एंटीडोट, न बचाव का रास्ता, जानें गुजरात में डॉक्टर के पास मिला रिसिन पॉइजन कितना खतरनाक

जहरीले रिसिन पर अहमद के भाई का खुलासा

डॉ. अहमद के भाई उमर ने बताया कि 10 लोग बुधवार तड़के वहां आए और अपने साथ 3 किलो अरंडी का गूदा, 5 लीटर एसीटोन, कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन और एसीटोन की डिलीवरी वाली एक रसीद ले गए. उमर का कहना है कि उसके भाई अहमद ने चीन से मेडिकल की पढ़ाई की है. उसे किसी ने एक प्रोजेक्ट दिया था. बता दें कि अरंडी के गूदे से बहुत ही जहरीला रिसिन बनाया जाता है. उमर का कहना है कि उसे नहीं लगता कि उसके भाई अहमद को रिसिन के खतरनाक जहर के बारे में पता था.

क्या है रिसिन, कैसे होता है इस्तेमाल?

बता दें कि रिसिन बहुत ही जहरीला प्राकृतिक प्रोटीन है. अरंडी के गूदे से तेल निकालने के बाद रिसिन निकलता है. यह बहुत ही पावरफुल जहर है, जिसका इस्तेमाल बायोलॉजिकल वेपन बनाने में किया जा सकता है. रिसिन अगर सांस के साथ शरीर में चला जाए या फिर इसका इंजेक्शन लगा दिया जाए या फिर इसे निगल लिया जाए तो भी जान जा सकती है.

गुजरात ATS ने डॉक्टर अहमद को क्यों किया गिरफ्तार?

गुजरात एटीएस को जानकारी मिली थी कि हैदराबाद का रहने वाला डॉक्टर अहमद भारत में आतंकी हमले की साजिश में शामिल है और वह अहमदाबाद पहुंच गया है. सूचना की गंभीरता को देखते हुए सीनियर अधिकारियों ने कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए. तकनीकी निगरानी और ट्रैकिंग के बाद एटीएस ने अहमद की गाड़ी को अदलाज टोल प्लाजा (अहमदाबाद–मेहसाणा रोड) के पास रोका. जांच के दौरान गाड़ी से जो मिला, उसे देखकर सब हैरान रह गए थे.

रिसिन क्या होता है?

बता दें कि रिसिन एक ऐसा जहर है जो अरंडी के बीजों से बनाया जाता है. इसकी 1 ग्राम मात्रा दर्जनों लोगों की जान ले सकता है. यह सांस के जरिए शरीर में पहुंच जाए तो भी मौत हो सकती है और सबसे डरावनी बात यह है कि इसका कोई एंटीडोट यानी इलाज नहीं है.

