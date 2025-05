दो गुनी हुई है देश के बदंरगाहों की क्षमता, विझिंजम में पीएम मोदी के भाषण की 10 प्रमुख बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल में विझिंजम इंटरनेशनल डीपवाटर मल्टीपर्पज बंदरगाह का उद्घाटन किया.इसके निर्माण पर करीब 8,867 करोड़ रुपये की लागत आई है. यह देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है. यह भारत में गहरे पानी का सबसे बड़ा बंदरगाह है. करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया गया है. पोर्ट का उद्घाटन करने हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब तक भारत के ट्रांसशिपमेंट का 75 फीसदी देश के बाहर के पोर्ट से होता था.इससे राजस्व का नुकसान होता था. लेकिन अब इसमें कमी आएगी.इस तरह से जो पैसा आएगा, उसे देश के विकास पर खर्च किया जाएगा.उन्होंने कहा कि यह नया बंदरगाह भारत के लिए नए आर्थिक अवसर लेकर आएगा. आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की मुख्य 10 बातें क्या है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगतगुरु आदि शंकराचार्य की जयंती पर केरल पहुंचे हैं. उन्होंने इसका जिक्र अपने भाषण में किया. आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था. पीएम मोदी ने केरल को काशी और उत्तराखंड से जोड़ा. उन्होंने शंकराचार्य को नमन करते हुए कहा कि काशी के विश्वनाथ धाम में आदि शंकरचार्य जी की प्रतिमा लगी हुई है. उन्होंने यह भी कि कहा कि केदारनाथ धाम में उन्हें आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मिला. आज ही केदारनाथ मंदिर के पट खुले हैं. आदि शंकराचार्य ने देश के चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना की थी. इन मठों का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है. विझिंजम पोर्ट की झमता आने वाले समय में तीन गुना बढ़ जाएगी. यहां दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे. अब तक भारत का 75 फीसदी ट्रांसशिपमेंट भारत के बाहर के पोर्ट पर होता था. इससे देश को राजस्व का नुकसान होता था. लेकिन अब परिस्थितियां बदलने वाली हैं. अब देश का पैसा देश के काम आएगा. गुलाम होने से पहले भारत ने एक हजार साल तक समृद्धि देखी. एक समय दुनिया का जीडीपी में भारत का हिस्सा बड़ा होता था. उस काल में भारत की मैरीटाइम क्षमता ही हमें दुनिया की अगली कतार में खड़ी करती थी. भारत के पोर्ट शहरों में आर्थिक गतिविधियां हुआ करती थीं.इसमें केरल का बड़ा योगदान था. बुनियादी ढांचे के निर्माण से व्यापार बढ़ता है. यह आम नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है. सही मायने में विकास का सार भी यही है.बीते एक दशक में बंदरगाह विकास से अलग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बहुत प्रगति हुई है. राजमार्ग, रेलवे और हवाई अड्डों निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. केरल में वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई है, जो कनेक्टिविटी और आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दिखाती हैं. बीते एक दशक की कड़ी मेहनत और दूरदर्शी योजनाओं ने भारत के विकास में योगदान दिया है. इन 10 सालों में बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी हुई है. जलमार्गों का आठ गुना विस्तार हुआ है.भारत के दो बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 30 बंदरगाहों में शामिल हैं. लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स में भारत ने उल्लेखनीय सुधार किया है. भारत जहाजों का निर्माण करने वाले दुनिया के 20 बड़े देशों की सूची में शामिल है. भारत सरकार ने नाविकों के लाभ के लिए कई सुधार किए हैं. इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं.साल 2014 में भारत में नाविकों की संख्या 1.25 लाख से भी कम थी. यह संख्या अब बढ़कर करीब 3.25 लाख हो गई है. आज भारत दुनिया में सबसे अधिक नाविकों वाले चोटी के तीन देशों में शामिल है. केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया है. बंदरगाहों की कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार किया गया है. पीएम-गतिशक्ति पहल के तहत जलमार्ग, रेलवे, राजमार्ग और वायुमार्गों की अंतर्संबंधता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं. बंदरगाह अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता का एहसास तब होता है, जब बुनियादी ढांचे के विकास और इज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता और बढ़ावा दिया जाता है. पिछले एक दशक में यह नजरिया सरकार की बंदरगाह और जलमार्ग नीतियों की आधारशिला रहा है. इससे औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और राज्य के समग्र विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. केरल बहुत लंबे समय से सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता की भूमि रही है. भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक सेंट थॉमस चर्च, यहां है. दुख की बात है कि कुछ ही दिन पहले दुनिया ने पोप फ्रांसिस के निधन पर शोक मनाया. उनके अंतिम संस्कार में भारत के राष्ट्रपति के अलावा अन्य वैश्विक नेताओं ने भी भाग लिया. मैं केरल की धरती से एक बार फिर इस दुख मेंशामिल सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं. इस अवसर पर केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी और तिरुवनंतपुरम के सांसद और कांग्रेस नेता शशि थरूर भी मौजूद थे.

