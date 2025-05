'देश का पैसा देश के काम आएगा'... विझिंजम बंदरगाह से कैसे बदल गया समंदर का सीन, PM मोदी ने बताया

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार, 2 मई को केरल में 8,900 करोड़ रुपये की लागत वाले 'विझिंजम इंटरनेशनल डीपवाटर मल्टीपर्पज बंदरगाह' का उद्घाटन किया. यह देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है. विझिंजम भारत में गहरे पानी का सबसे बड़ा बंदरगाह है और इसे 8,867 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया गया है.

पीएम मोदी ने उद्घाटन के दौरान कहा कि अब इस बंदरगाह के बनने से देश का पैसा देश के काम आएगा. यह नया बंदरगाह भारत के लिए नए आर्थिक अवसर लेकर आएगा.

पीएम मोदी ने इस बंदरगाह को नए युग के विकास प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि केरल में एक ओर संभावनाओं से भरपूर विशाल समंदर है, दूसरी तरफ प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य हैं. बंदरगाह को गेमचेंजर बताते हुए पीएम ने कहा कि इस पोर्ट को 8800 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है. इसकी क्षमता आने वाले समय में तीन गुनी हो जाएगी. इस पोर्ट पर दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज बड़ी आसानी से आ सकेंगे.

पीएम मोदी ने उद्घाटन के दौरान कहा, "मुझे उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भी आदि शंकराचार्य जी की दिव्य प्रतिमा के अनावरण का भी सौभाग्य मिला है. आज ही देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के पट खुले हैं. केरल से निकलकर देश के अलग अलग कोनों में मठों की स्थापना करके आदि शंकराचार्य जी ने राष्ट्र की चेतना की जाग्रत किया. मैं उन्हें आज नमन करता हूं."

पीएम मोदी के साथ केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी और जॉर्ज कुरियन, राज्य मंत्री साजी चेरियन, वी शिवनकुट्टी, जीआर अनिल, विपक्षी नेता वीडी सतीसन, सांसद शशि थरूर और ए.ए. रहीम, मेयर आर्य राजेंद्रन और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस मौके पर मौजूद थे.

इस बंदरगाह को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) के तहत भारत के सबसे बड़े बंदरगाह डेवलपर और अदाणी समूह का हिस्सा अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) द्वारा विकसित किया गया है.

