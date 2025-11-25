प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को हैदराबाद स्थित जीएमआर एयरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क-SEZ में सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया (SAESI) की अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी बुधवारको सुबह 10 बजे होने वाले इस कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे.

SAESI सफ्रान की समर्पित मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल (MRO) सुविधा है, जो एयरबस A320 नियो और बोइंग 737 मैक्स विमानों में इस्तेमाल होने वाले लीप (Leading Edge Aviation Propulsion) इंजनों की सर्विसिंग करेगी. यह दुनिया की सबसे बड़ी विमान इंजन एमआरओ सुविधाओं में से एक है और पहली बार किसी वैश्विक इंजन निर्माता ने भारत में एमआरओ ऑपरेशन शुरू किया है.

1300 करोड़ का शुरुआती निवेश

45 हजार वर्ग मीटर में फैली यह सुविधा करीब 1,300 करोड़ रुपये के शुरुआती निवेश से तैयार हुई है. यहां सालाना 300 लीप इंजनों की सर्विसिंग होगी और 2035 तक यह पूरी क्षमता पर पहुंचने पर 1,000 से अधिक भारतीय तकनीशियनों और इंजीनियरों को रोजगार देगी.

आत्‍मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम

माना जा रहा है कि यह कदम भारत को विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव लाएगा. एमआरओ क्षमताओं के विकास से विदेशी मुद्रा की बचत होगी, उच्च मूल्य वाले रोजगार मिलेंगे और भारत को वैश्विक एविएशन हब बनाने में मदद मिलेगी. सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी सुधार (2024), एमआरओ दिशानिर्देश (2021) और राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (2016) जैसी नीतियों के जरिए कर संरचना को सरल बनाया है.

