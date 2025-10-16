पीएम मोदी इस बार में गोवा में नौसैनिकों के बीच मनाएंगे दिवाली : सूत्र

PM Modi Diwali Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में नौसेनाकर्मियों के बीच दीपावली मनाएंगे. सूत्रों के अनुसार, ये जानकारी सामने आई है. PM मोदी भी 11 साल से कच्छ के रण, जैसलमेर से लेकर सियाचिन, कारगिल जैसे सैन्य मोर्चों पर जाकर रोशनी का त्योहार मनाते रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबके मन में यही सवाल था कि प्रधानमंत्री इस बार कहां जाएंगे. 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से वो लगातार सैनिकों के बीच ही दीपावली मनाते रहे हैं.पीएम मोदी ने अब तक जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल और उत्तराखंड में थल सेना और वायुसेना के प्रतिष्ठानों पर जाकर ये त्योहार मनाया है.

ये संभवत: पहली बार है कि वो नौसेना के किसी प्रतिष्ठान पर जाकर दिवाली का त्योहार मनाएंगे. दिवाली इस बार 20 अक्टूबर को पड़ रही है. प्रधानमंत्री ने 2024 में कच्छ में जवानों के बीच दिवाली का त्योहार मनाया था. गुजरात के कच्छ में सर क्रीक के लक्की नाला इलाके में वो गए थे. उन्होंने सैनिकों को मिठाई खिलाने के साथ मुश्किल हालातों में उनके डटे रहने के जोश जज्बे और जुनून को लेकर हौसला बढ़ाया था.

सियाचिन से कच्छ, जैसलमेर तक... PM मोदी 11 सालों से जवानों के बीच मनाते हैं त्योहार

पीएम मोदी लगातार जवानों के बीच जाकर उनका हौसला बढ़ाते रहे हैं. पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा था और पीओके में आतंकी ठिकानों को तबाह किया था. साथ ही जवाबी कार्रवाई की हिमाकत करने वाली पाकिस्तानी एयरफोर्स के 10 से ज्यादा एयरबेस भी मिसाइलों से तबाह कर दिए थे. पीएम मोदी का नौसेना के बीच दिवाली त्योहार मनाना बेहद अहम है. भारत लगातार हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है. नौसेना नए युद्धपोत, टोही विमानों और पनडुब्बियों के जरिये अपनी ताकत मजबूत कर रही है. नौसेना के लिए राफेल लड़ाकू विमानों का समझौता भी किया गया है.