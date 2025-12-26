राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का तीन राज्यों का दौरा: पनडुब्बी में समुद्री यात्रा करेंगी राष्ट्रपति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार, 27 दिसंबर से गोवा, कर्नाटक और झारखंड के अपने चार दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगी. राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रपति 27 दिसंबर की शाम को सबसे पहले गोवा के लिए प्रस्थान करेंगी. इस दौरे का मुख्य आकर्षण 28 दिसंबर को उनकी समुद्री यात्रा होगी, जब वे कर्नाटक के कारवार हार्बर से एक पनडुब्बी में सवार होकर समुद्र की गहराईयों का अनुभव करेंगी.

यह यात्रा सामरिक और नौसैन्य दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कारवार का 'सी-बर्ड' नौसैनिक अड्डा भारत के सबसे बड़े नेवल बेस में से एक है. राष्ट्रपति की इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय नौसेना की क्षमताओं का अवलोकन करना और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाना है. चार दिवसीय दौरे के अगले चरणों में वे झारखंड का भी दौरा करेंगी, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगी.

नौसेना का कारवार बेस पश्चिमी तट पर एक महत्वपूर्ण बेस है. यहां पर नौसेना के कई युद्धपोत और पनडुब्बियां तैनात है. इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू इसी साल अक्टूबर महीने वायुसेना के लड़ाकू विमान रफाल पर उड़ान भर चुकी है. वहीं, वायुसेना के सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमान पर भी वो 2023 में फ्लाई कर चुकी हैं. वैसे पनडुब्बी पर यात्रा करने वाली वह दूसरे राष्ट्रपति होंगी. उनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉ.ए पी जे अब्दुल कलाम 2006 में विशाखपट्नम में पनडुब्बी में यात्रा कर चुके हैं.

नौसेना के पश्चिमी कमान की प्रमुख रहे वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा ने कहा कि वो हमारी सेना के सुप्रीम कमांडर है . इसलिये उनका सबमरीन में जाना बड़ी बात है. यहां वो जान पाएगी कि हमारे बहादुर नौसैनिक पनडुब्बी में कैसे रहते है . उनकी जिंदगी कैसी होती हैं. उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. राष्ट्रपति की यह यात्रा न केवल भारतीय नौसेना की ताकत को दर्शाती है, बल्कि उन जांबाज सैनिकों के प्रति सम्मान भी प्रकट करती है जो हफ्तों तक सूरज की रोशनी देखे बिना देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं

