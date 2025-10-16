PM मोदी इस बार कहां मनाएंगे दिवाली, 11 सालों में सियाचिन से कच्छ, जैसलमेर तक जवानों के बीच मनाते हैं त्योहार

PM Modi Diwali 2025 Celebration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल भी दिवाली जवानों के बीच मना सकते हैं. पिछले 11 सालों से वो लगातार सियाचिन, कारगिल, कच्छ के रण और जैसलमेर तक सीमा पर जाकर रोशनी का ये त्योहार मनाते रहे हैं.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी दिवाली सैनिकों के बीच मना सकते हैं. ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो इस बार दीपावली किस जगह मनाते हैं, ये महत्वपूर्ण हैं. खबरों के मुताबिक, पीएम मोदी की दिवाली मनाने की जगह ऐन वक्त पर साझा की जाएगी. पिछले 11 साल से दिवाली वो जवानों के बीच मनाते आ रहे हैं. प्रधानमंत्री सियाचिन बॉर्डर से कच्छ के रण तक तैनात जवानों के बीच दीपावली मना चुके हैं. 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से वो लगातार हर साल दीपावली पर किसी न किसी सीमा पर जवानों के बीच होते हैं.

दिवाली इस बार 20 अक्टूबर है. पीएम मोदी पिछले साल गुजरात के कच्छ में बीएसएफ, सेना, नौसेना और वायुसेना कर्मियों के बीच मौजूद थे. पीएम मोदी ने गुजरात के कच्छ में सर क्रीक क्षेत्र के लक्की नाला का दौरा किया था. उन्होंने सेना के जवानों को मिठाई खिलाई और विषम परिस्थितियों में उनकी ड्यूटी को लेकर हौसला बढ़ाया. कच्छ के क्षेत्र में सुबह के वक्त तापमान बहुत ज्यादा और रात का बेहद कम हो जाता है. ऐसे में यहां चुनौतियां सियाचिन से कम कठिन नहीं हैं.

2023 : हिमाचल के लेपचा में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2023 में 31 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के लेपचा में दिवाली मना रहे थे. उन्होंने जवानों के बीच दीप जलाकर और उन्हें मिठाई खिलाकर रोशनी का ये त्योहार मनाया था.

2023 : कारगिल में PM मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में दीपावली लद्दाख की बर्फीली चोटियों वाले इलाके कारगिल में मनाया था. उन्होंने 1999 कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी. साथ ही परिवार से दूर सैनिकों की देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने के जज्बे को दिल खोलकर सराहा था.

2021 :नौशेरा शेक्टर पहुंचे पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी ने 2021 में जम्मू-कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में रोशनी का ये त्योहार मनाया था. उन्होंने जवानों को मिठाई खिलाई और दीप प्रज्जवलित कर रोशनी का पर्व मनाया.

2020 : जैसलमेर में पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी 2020 में राजस्थान के जैसलमेर जिले में सेना के जवानों के बीच पहुंचे थे. उन्होंने लोंगेवाला पोस्ट पर सैनिकों के साथ दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया.

2019: राजौरी में एलओसी पर पहुंचे

प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के राजौरी इलाके में नियंत्रण रेखा पर मोर्चा संभाले जवानों के बीच दिवाली का त्योहार मनाया. पाकिस्तान से तनाव के बीच उन्होंने जवानों का जोश बढ़ाया.

2018 : उत्तराखंड में चीन बॉर्डर पर पहुंचे

चीन बॉर्डर पर हर्षिल गांव पहुंचे. उन्होंने सुरक्षाबल और आईटीबीपी जवानों के बीच दीपावली मनाई और कहा कि देश किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है.

2017: गुरेज सेक्टर में सेलिब्रेशन

प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 की दीपावली को जम्मू-कश्मीर के गुरेज सेक्टर में रोशनी का ये त्योहार मनाया था. उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया था.

2016 :लाहौल स्फीति में पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में हिमाचल प्रदेश से लगे चीन बॉर्डर पर दिवाली मनाई थी. वो लाहौल स्फीति में आईटीबीपी जवानों के बीच पहुंचे. उन्होंने घर परिवार से दूर जवानों के बीच जाकर ये संदेश दिया कि पूरा देश उनके साथ था.

2015 :लाहौल स्फीति में पीएम

प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में दीपावली पंजाब में मनाई थी. उन्होंने अमृतसर के नजदीक पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात जवानों के बीच ये त्योहार मनाया था.

2015: सियाचिन पहुंचे थे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने बर्फीली चोटियों वाले सियाचिन इलाके में जवानों के बीच दिवाली मनाई थी. सियाचिन में तापमान -30 से -40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है. वो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है.