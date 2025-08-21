विज्ञापन
पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के बीच फोन पर बात, ट्रंप-यूक्रेन युद्ध समेत इन मसलों पर चर्चा

पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर चर्चा की. मैक्रों ने ट्रंप के साथ यूक्रेन और यूरोपीय नेताओं की हालिया बैठक का आकलन भी साझा किया.

  • प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच गुरुवार को फोन पर बातचीत हुई.
  • दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के अलावा रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की.
  • मैक्रों ने ट्रंप के साथ यूक्रेन और यूरोपीय नेताओं की हालिया बैठक का आकलन भी साझा किया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच गुरुवार को फोन पर बातचीत हुई. दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के अलावा रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी संकट को लेकर भी चर्चा की गई.

बताया गया कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर विचार-विमर्श किया. राष्ट्रपति मैक्रों ने हाल ही में वॉशिंगटन में यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन के नेताओं के बीच हुई बैठकों का आकलन साझा किया. गाजा की स्थिति को लेकर भी अपने विचार रखे.

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों से बातचीत में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान और जल्द से जल्द शांति एवं स्थिरता की बहाली के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया.

दोनों नेताओं ने इसके अलावा व्यापार, रक्षा, नागरिक परमाणु सहयोग, टेक्नोलोजी और ऊर्जा सहित द्विपक्षीय सहयोग एजेंडे की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के संकल्प को दोहराया तथा वर्ष 2026 को "इनोवेशन इयर" के रूप में भव्य रूप से मनाने पर सहमति जताई.

राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के जल्द नतीजे तक पहुंचने की उम्मीद जताते हुए अपना समर्थन व्यक्त किया. दोनों नेताओं ने सभी मुद्दों पर संपर्क बनाए रखने पर भी सहमति जताई.

पीएम मोदी ने इससे पहले जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात की थी. मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने अपने 'एक्स' अकाउंट पर लिखा था, “मेरे मित्र राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बातचीत करना और विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करना हमेशा सुखद अनुभव होता है. भारत और फ्रांस मिलकर हमारी धरती के हित में कार्य करते रहेंगे.”

बता दें कि अप्रैल में जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद मैक्रों ने 12 जून को प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर संपर्क किया था और कहा था कि इस कठिन घड़ी में फ्रांस, भारत और उसके नागरिकों के साथ मजबूती से खड़ा है. उन्होंने यह भी आश्वस्त किया था कि फ्रांस अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगा.

