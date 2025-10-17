विज्ञापन
हर प्रेडिक्शन से बेहतर करना ये आज भारत का मिजाज बन चुका... NDTV के मंच से PM मोदी का महामंत्र

NDTV वर्ल्‍ड समिट 2025 में पीएम मोदी ने कहा कि एनडीटीवी समिट में एज ऑफ द अन्नोन एक अनसर्टेन चीज हो सकती है, लेकिन भारत के लिए अवसर का गेटवे है. भारत ने अनजान रास्तों पर चलने का साहस दिखाया है.

हर प्रेडिक्शन से बेहतर करना ये आज भारत का मिजाज बन चुका... NDTV के मंच से PM मोदी का महामंत्र
भारत ने अनजान रास्तों पर चलने का साहस दिखाया: NDTV के मंच से PM मोदी
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में कहा कि भारत अब न रुकेगा और न थमेगा, लगातार आगे बढ़ेगा
  • PM मोदी ने कहा कि भारत ने अनजान रास्तों पर चलने का साहस दिखाया है और यह उसकी मजबूती का प्रतीक है
  • कोरोना वैक्सीन से लेकर फिनटेक तक भारत ने रिस्क को रिफॉर्म में और रिफॉर्म को रिजिलियंस में बदला है
नई दिल्‍ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDTV वर्ल्‍ड समिट 2025 के मंच से कहा कि भारत अब ना रुकेगा, ना थमेगा. भारत ने अनजान रास्तों पर चलने का साहस दिखाया है, हमारे संतों, वैज्ञानिकों, नाविकों ने ये साहस दिखाया है. हम 140 करोड़ लोग लगातार आगे बढ़ते रहेंगे. अगर आप आज से 11 साल पहले के भारत की तुलना करते हैं, तो आपको अंतर समझ में आएगा. पहले किस तरह के मुद्दों पर चर्चा होती है. 'महंगाई डायन खाई जात है', जैसे गाने छाए रहते थे. तब ऐसा लगता था कि भारत इस मुश्किल स्थिति से निकल नहीं पाएगा. लेकिन पिछले 11 सालों में भारत ने इन आशंकाओं को ध्‍वस्‍त किया है. 

भारत ने अनजान रास्तों पर चलने का साहस दिखाया

भारत की रिस्‍क लेने की क्षमता के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'एनडीटीवी समिट में एज ऑफ द अन्नोन एक अनसर्टेन चीज हो सकती है, लेकिन भारत के लिए अवसर का गेटवे है. भारत ने अनजान रास्तों पर चलने का साहस दिखाया है, हमारे संतों, वैज्ञानिकों, नाविकों ने ये साहस दिखाया है. कोरोना वैक्सीन की जरूरत हो स्कील्ड मैनपावर फिनटेक जैस सेक्टर हो हमने रिस्क को रिफॉर्म में हर रिफॉर्म को रिजेलियेंस में हर रिजेलियंस को रिफॉर्म में बदला है. आईएमएफ चीफ ने कहा कि वो भारत में रिफॉर्म से बेहद आशान्वत है.' 

आज रिफॉर्म होता है, कन्विक्शन के कारण

भारत में एक समय पहले रिफॉर्म हुआ था, एक इको सिस्टम इसको गाता है, लेकिन वो कंपल्शन के कारण था और उसका कारण आईएमएफ था, लेकिन आज रिफॉर्म होता है, कन्विक्शन के कारण आज वही आईएमएफ इसकी तारीफ कर रहा है. हर कोई कह रहा था कि मास लेवल पर डिजिटल काम संभव नहीं, लेकिन भारत ने सबको गलत साबित कर दिया, आज दुनिया का 50 फीसदी डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में ही होता है, भारत का यूपीआई दुनिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को डोमिनेंट कर रहा है, यानी हर प्रेडिक्शन से बहेतर करना ये आज भारत का मिजाज बना चुका है.'

दुनिया भारत में अवसर आशा के साथ देख रही

NDTV समिट के मंच से PM मोदी ने कहा, 'आज ग्रीन एनर्जी और सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में भी बड़े बड़े निवेश हो रही है. हाल में हुआ ईएनपीए ट्रेड एग्रीमेंट बड़ा उदाहरण है यूरोप के देशों ने भारत में 100 बिलियन डॉलर के निवेश का ऐलान किया है, यहां जॉब क्रिएट होंगे. कुछ दिन पहले इंग्लैंड के पीएम सबस बड़े बिजनेस डेलिगेशन के साथ भारत आए थे. ये दिखाता है कि दुनिया भारत में अवसर आशा के साथ देख रही है, जी -7 देशों के साथ ट्रेड 60 फीसदी से ज्यादा बढ़ चुका है, पूरी दुनिया भारत को भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख रही है.'

PM Modi, Modi In NDTV World Summit
