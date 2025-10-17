महंगाई डायन खाय जात है... NDTV वर्ल्ड समिट में पीएम मोदी ने क्यों किया इस गाने का जिक्र?

विज्ञापन
PM Modi NDTV World Summit: पीएम मोदी ने कहा कि एक बार फिर सवाल उठा कि भारत की ग्रोथ का क्या होगा और भारत ने ऐसे संकट के काल में भी एक बार फिर सारे कयासों को गलत साबित कर दिया है.

NDTV वर्ल्ड समिट में पीएम मोदी
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में भारत की प्रगति और चुनौतियों पर विस्तृत रूप से चर्चा की
  • पीएम मोदी ने पूर्व यूपीए सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस और बड़े घोटालों के लिए आलोचना की
  • पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले महंगाई डायन खाय जात है, जैसे गीत छाए हुए थे
NDTV World Summit 2025: NDTV वर्ल्ड समिट में दुनिया के तमाम नेताओं के अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, साथ ही बताया कि अब नया भारत किसी के सामने झुकता नहीं है. इसके अलावा पीएम मोदी ने पिछली यूपीए सरकार पर भी जमकर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने पीपली लाइव के उस गाने का भी जिक्र किया, जो महंगाई को लेकर बनाया गया था. 

पहले होती थी चुनौतियों की बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज जब दुनिया में भली भांति के स्पीड ब्रेकर हैं, तब अनस्टॉपेबल भारत की चर्चा स्वाभाविक है. मैं इसे 11 साल पहले की स्थितियां और वर्तमान के कॉन्टेक्स्ट में रखने की कोशिश करता हूं. आप याद कीजिए 2014 से पहले इस तरह के समिट में किस तरह की चर्चा हुई करती थी. हेडलाइन हुई करती थी कि ग्लोबल चुनौतियों को भारत कैसे झेलेगा? पॉलिसी पैरालिसिस में कब तक रहेगा भारत? भारत में बड़े-बड़े घोटाले कब बंद होंगे? तब महिला सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल थे."

आज का भारत आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देता है... NDTV वर्ल्ड समिट में बोले PM मोदी

महंगाई वाले गीतों का किया जिक्र

पीएम मोदी ने आगे अपने संबोधन में कहा, 2014 से पहले आतंकी स्लीपर सेल के बेकाबू होने को लेकर कई खुलासे होते थे. महंगाई डायन खाय जात है... ऐसे गीत छाये रहते थे. तब देश के लोगों को लगता था और दुनिया को भी लगता था कि इतने सारे संकटों के जंजाल में फंसा हुआ भारत, इन संकटों से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, लेकिन बीते 11 सालों में भारत ने हर आशंका को ध्वस्त किया है, हर चुनौती को पस्त किया है. 

तेजी से ग्रोथ कर रहा भारत

पीएम मोदी ने आगे कहा, कोरोना के दौरान एक बार फिर सवाल उठा कि भारत की ग्रोथ का क्या होगा और भारत ने ऐसे संकट के काल में भी एक बार फिर सारे कयासों को गलत साबित कर दिया है. भारत सबसे तेज विकास करने वाली इकॉनमी बनकर आगे बढ़ता रहा, बीते तीन सालों में भारत की औसत विकास 7.8 रही है. ये अप्रत्याशित है. 

असली ताकत लोगों से मिलती है

पीएम मोदी ने कहा कि देश की उपलब्धियों को असली ताकत देश के लोगों से मिलती है और देश के लोग अपने सामर्थ्य का सही इस्तेमाल तभी कर पाते हैं, जब सरकार का उनके जीवन में न दबाव हो न दखल हो, जहां ज्यादा सरकारीकरण होगा उतने ही ब्रेक लगेंगे, जहां ज्यादा लोकतांत्रिकरण होगा वहां उतने ही ब्रेक आएंगे, दुर्भाग्य से 60 साल तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस ने पॉलिसी के प्रोसेस के सरकारी करण को बढ़ावा दिया जबकि हमने पॉलिसी को ज्यादा आसान बनाया.

