छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएम मोदी ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया. इस दौरान, उन्होंने 'दिल की बात' कार्यक्रम के तहत दिल की बीमारी से जूझने वाले और सफल इलाज करा चुके बच्चों से मुलाकात की.

हमारा इलाज करोगी... पीएम मोदी के इस सवाल पर मासूम ने दिया दिल जीतने वाला जवाब
  • पीएम मोदी ने नवा रायपुर स्थित श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में बच्चों से संवाद किया और उनकी कहानियां सुनी
  • एक बच्ची ने पीएम को बताया कि दिल में छेद के ऑपरेशन के बाद वह हॉकी खेलना फिर से शुरू कर चुकी है
  • बच्ची ने बताया कि अब वह डॉक्टर बनकर सभी का इलाज करेगी और पीएम मोदी ने भी बच्ची का उत्साह बढ़ाया
छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में एक खास लम्हे ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. ये तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘दिल की बात' कार्यक्रम में बच्चों से संवाद कर रहे थे. पीएम मोदी बच्चों की मुस्कानें के बीच थे, जहां पर नई उम्मीदें थीं और उनके भीतर छिपी कहानियां थीं. पीएम मोदी ने बच्चों से पूछा, “दिल की बात करनी है, कौन करेगा?” तभी एक बच्ची खड़ी हुई. उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और आवाज़ में गर्व. उसने कहा, “मैं हॉकी की चैंपियन हूं, मैंने हॉकी में 5 मेडल जीते हैं. जब मेरी जांच हुई तो पता चला कि मेरे दिल में छेद है. फिर मेरा ऑपरेशन हुआ और मैं फिर से खेलने लगी.”

बच्ची से पीएम मोदी की दिलचस्प बात

पीएम मोदी ने बच्ची से बातचीत करते हुए बड़े स्नेह से पूछा, “बेटा, आपका ऑपरेशन कब हुआ?” बच्ची ने जवाब दिया, “छह महीने पहले ही.” फिर पीएम ने पूछा, “अब आगे क्या करोगी?” बच्ची ने बिना झिझक कहा, “मैं डॉक्टर बनूंगी.” मोदी जी ने फिर पूछा, “डॉक्टर बनकर क्या करोगी?” बच्ची बोली, “मैं सभी का इलाज करूंगी.” पीएम मोदी ने हंसते हुए कहा, “जब तुम डॉक्टर बनोगी, तब हम तो बूढ़े हो जाएंगे. क्या तुम हमारा इलाज करोगी?” बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, “हां, बिल्कुल करूंगी.” इस मुलाकात के बाद बच्ची ने कहा, “मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनसे मिल पाऊंगी. मैं आज पहली बार उनसे मिली. मैं बहुत खुश हूं…”

दिल की बात में दिखा पीएम का अलग अंदाज

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बच्चों को प्रमाण पत्र भी दिए और कहा कि अब तक इस अस्पताल में 2500 बच्चों का सफल इलाज हो चुका है. बच्चों के साथ उनका स्नेह साफ झलक रहा था. इसके बाद पीएम मोदी ने नवा रायपुर में ब्रह्माकुमारी के ‘शांति शिखर' का उद्घाटन किया और छत्तीसगढ़, झारखंड व उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा, “राज्य के विकास से देश का विकास होता है. ब्रह्माकुमारी जैसी संस्थाएं इस यात्रा में अहम भूमिका निभा रही हैं.” पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा, “मैंने इस आध्यात्मिक आंदोलन को वटवृक्ष की तरह विस्तार लेते देखा है, जब भी यहां आया हूं, मैंने यहां के प्रयासों को बड़ी ईमानदारी से देखा है.”

