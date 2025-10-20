विज्ञापन
ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने पाक को घुटने टेकने को मजूबर किया... INS विक्रांत से पीएम मोदी

ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तीनों सेनाओं ने पकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया.

ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने पाक को घुटने टेकने को मजूबर किया... INS विक्रांत से पीएम मोदी
  • पीएम मोदी ने गोवा के तट पर INS विक्रांत पर नौसैनिकों के साथ पहली बार दिवाली मनाई और तीनों सेनाओं को सलाम किया.
  • पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया.
  • भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत भारतीय सेना की ताकत और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन का प्रतीक है.
पणजी:

पीएम नरेंद्र मोदी ने गोवा और कारवार के तट पर INS विक्रांत पर बहादुर सशस्त्र बलों के जवानों के साथ दिवाली मनाई. इस दौरान उन्होंने कहा कि ये दिवाली उनके लिए खास है. वह कल से ही नौसैनिकों के साथ हैं. पीएम मोदी ने कहा कि फिर एक बार INS विक्रांत से, तीनों सेना के जांबाज जवानों को सलाम करता हूं. समुद्र की गहरी रात और सुबह का सूर्योदय, मेरी दिवाली कई मायनों में खास बन गई है. वह अपने परिवारजनों के साथ दिवाली मना रहे हैं, यह उनके लिए सौभाग्य की बात है. बता दें कि पीएम मोदी ने पहली बार नौसैनिको के साथ दिवाली मनाई.मैं

आज का यह दिन अद्भुत है

सैकड़ों बहादुर नौसेना कर्मियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का यह दिन अद्भुत है. यह क्षण यादगार है. आज मेरे एक ओर अथाह समुद्र है तो दूसरी ओर मां भारती के वीर सिपाहियों का अथाह सामर्थ है.समुद्र के जल पर सूर्य की किरणों की चमक, वीर सैनिकों द्वारा जलाए गए दिवाली के दीयों जैसी है.

पीएम मोदी ने की सेना के शौर्य की तारीफ

ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तीनों सेनाओं ने पकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. पीएम मोदी ने कहा कि भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत, भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता को दिखाता है. परेशन सिंदूर के दौरान इसने कुछ ही दिनों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया. 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में, भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पीओके और पाकिस्तान में कई आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाकर संतुलित हमले किए. 

पिछले 11 सालों में भारात का डिफेंस प्रोडक्शन तीन गुना बढ़ गया है. हर 40 दिन में एक युद्धपोत या पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो रहा है. ब्रह्मोस मिसाइल आज कई देश खरीदना चाहते हैं.  हम चाहते है टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर में हमारा देश शामिल हो.


 

देश आज नक्सलियों के खात्मे की ओर

हमारे सुरक्षा बलों के साहस औरर पराक्रम की वजह ही देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. ये  उपलब्धि है माओवादी आतंक का खात्मा. आज देश  नक्सली आतंकियों के आतंक के मुक्ति के कगार पर है. 20114 से  पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे. 10 साल की मेहनत से ये संख्या घटती गई. अब ये घटकर सिर्फ 11 रह गई है. 3 जिलों में इनका ज्यादा प्रभाव है. 

PM Modi Goa, Diwali Celebration, PM Modi Diwali Celebration With Soldiers, INS Vikrant, PM Modi In Goa
