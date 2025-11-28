PM मोदी ने गोवा में श्रीराम की 77 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, गोकर्ण जीवोत्तम मठ की महत्ता बताई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गोवा में भगवान श्रीराम की 77 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया. यह प्रतिमा कांस्य से बनी है और श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में लगी है. भगवान श्रीराम की इस प्रतिमा का स्वरूप अयोध्या की मूर्ति से काफी मिलता-जुलता है. इसमें भगवान राम के हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर सौम्यता व दिव्यता का भाव दिखता है.

पीएम मोदी ने श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष के उत्सव ‘सार्ध पंचशतामनोत्सव' में शामिल होकर इस प्रतिमा का अनावरण किया. इसके बाद वर्षगांठ समारोह में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह बहुत ऐतिहासिक अवसर है. बीते 550 वर्षों में इस संस्था ने समय के कितने ही चक्रवात झेले. युग बदला, दौर बदला, देश और समाज में कई परिवर्तन हुए लेकिन बदलते युगों और चुनौतियों के बीच भी इस मठ ने अपनी दिशा नहीं खोई. यह मठ लोगों को दिशा देने वाला केंद्र बनकर उभरा.

पीएम मोदी ने कहा कि जब कोई संस्था सत्य और सेवा पर खड़ी होती है तो समय के बदलाव से डगमगाती नहीं बल्कि समाज को टिके रहने की शक्ति देती है. आज इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यह मठ एक नया अध्याय लिख रहा है. यहां भगवान श्रीराम की 77 फुट ऊंची भव्य कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है.

पीएम मोदी ने बताया कि आज इस मठ के साथ जो नए आयाम जुड़े हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, सेवा और साधना के स्थायी केंद्र बनने जा रहे हैं. यहां बन रहे संग्रहालय के जरिए यह मठ अपनी परंपरा को संरक्षित कर रहा है. नई पीढ़ी के लोगों को अपने से जोड़ रहा है.

बता दें कि गोवा में लगी इस प्रतिमा को नोएडा के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है. राम सुतार ने ही गुजरात में सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डिजाइन की थी. गोवा में श्रीराम की प्रतिमा के साथ रामायण थीम पार्क और राम संग्रहालय भी बनाया जा रहा है.

गोकर्ण पर्तगाली मठ के बारे में बताएं तो यह सारस्वत ब्राह्मण समुदाय का एक सम्मानित धार्मिक केंद्र है. इसकी स्थापना 1656 ईसवीं में श्री राम चंद्र तीर्थ ने की थी. मठ में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता मुख्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं. देशभर में इस मठ की 33 शाखाएं हैं. मठ का 550वां वार्षिकोत्सव 31 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान राम नाम जप अभियान, भजनी सप्ताह और 11 दिन का उत्सव आयोजित होगा. विशेष पूजा-पाठ और भजन-कीर्तन का भी आयोजन होगा.

श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्षगांठ समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सांवत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तीन दिन पहले अयोध्या के भव्य राम मंदिर में ध्वजारोहण किया था, और अब वह गोवा में भगवान श्रीराम की विशाल प्रतिमा का अनावरण करने आए हैं.