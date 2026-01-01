बिहार में बंटी-बबली गिरोह! पुलिस ने किया पर्दाफाश; पत्नी गिरफ्तार, पति फरार

Bihar Bunty-Babli Gang Busted: वैशाली के लालगंज थाना की पुलिस ने पति-पत्नी द्वारा चलाए जा रहे एक गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने आरोपियों के घर पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में चोरी के सामान को बरामद किया. आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं पति फरार है. जिसकी तलाश जारी है.

दरअसल, वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत काफी समय से रामप्रीत सहनी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आसपास के घरों में चोरी करने का काम कर रहा था. घटना की जानकारी मिलने के बाद लालगंज थाना के वरिष्ठ पदाधिकारी के निर्देश के पर थानाध्यक्ष ने एक टीम गठित की और आरोपी के ठिकाने पर छापामारी की.

पुलिस की गाड़ी देख पांच से छह आरोपी मौके से भाग निकले, जिसमें से गिरोह का मुख्य आरोपी भी शामिल था. पुलिस ने आरोपी की पत्नी को पकड़ लिया. पूछताछ पर आरोपी महिला ने बताया कि उसका पति गांव में बने घरों को भेदकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था.

महंगे बर्तन और टीवी समेत सामन बरामद

एसडीओपी गोपाल मंडल ने बताया की थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने गुप्त सूचना मिली थी की रामप्रीत सहनी निवासी बिलनपुर के घर पर चोरी के काफी समान रखा गया है और वह चोरी करने का काम करता है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम गठित करते हुए आरोपी के घर पर छापेमारी के दौरान काफी सारे महंगे बर्तन और टीवी के साथ कुछ सामान बरामद किया है.

