कौन होंगे बिहार की नई सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री? नीतीश कुमार के करीबी, BJP की सेफ सीट JDU को दिलाई थी जीत

Nitish Kumar CM Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी-जेडीयू की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार की नई सरकार का आज पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है. नई सरकार में एक मुस्लिम मंत्री भी शामिल हो सकता है.

  • बिहार की नई मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुल 18 से 20 मंत्री शामिल किए जाने की संभावना है
  • भाजपा से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उपमुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किए जाने की संभावनाएं हैं
  • जेडीयू से विजय चौधरी, अशोक चौधरी, बृजेंद्र यादव, श्रवण कुमार और लेसी सिंह मंत्री बनाए जा सकती हैं
पटना:

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंत्रिपरिषद के संभावित मंत्रियों के नाम सामने आ गए हैं. नई कुमार में सीएम नीतीश कुमार समेत 18 मंत्रियों के नाम हो सकते हैं. इसमें बीजेपी से डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा हो सकते हैं. जबकि नितिन नवीन, मंगल पांडेय, रामा निषाद, रेणु देवी, कृष्ण कुमार ऋषि, संजय सरावगी भी भाजपा के कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं. जबकि जेडीयू से विजय चौधरी, अशोक चौधरी, बृजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, जमा खान और महिला मंत्री के तौर पर लेसी सिंह का नाम सामे आ रहा है. चिराग पासवान की लोजपा से राजू तिवारी, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा से संतोष मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा की स्नेहलता कुशवाहा का नाम भी शामिल है.

मुस्लिम मंत्री के तौर पर जमा खान

नीतीश की नई सरकार में मुस्लिम मंत्री के तौर पर मोहम्मद जमा खान का नाम सामने आ रहा है. उन्होंने चैनपुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के बृज किशोर बिंद को 8362 वोटों से हराया था. जमा खान ने 2020 का विधानसभा चुनाव बसपा के टिकट पर जीता था और बाद में वो जेडीयू में चले गए थे. जमा खान का चैनपुर में दबदबा रहा है. नीतीश कुमार ने पिछली बार जमा खान को पार्टी में लेने के साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सौंपी थी.

जमा खान ने कई बार बदला है पाला

जमा खान कई राजनीतिक दलों का सफर कर जदयू से जु़ड़े हैं. जमा खान ने 2005 में बसपा से चुनाव लड़े और फिर 2010 में कांग्रेस का दामन थामा, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली. वर्ष 2015 में बसपा प्रत्याशी के तौर पर वो महज 600 वोटों से हार गए. तब बृज किशोर बिंद भाजपा में थे. लेकिन 2020 में उन्हें बड़ी जीत मिली.

बीजेपी की सेफ सीट जेडीयू को मिली

चैनपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी पांच बार चुनाव जीतती रही है. यहां से बीजेपी में रहे बृज किशोर बिंद तीन बार चुनाव जीते और सरकार में मंत्री भी रहे.

नीतीश की नई सरकार के नए मंत्री

भाजपा का कोटा

सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary)

विजय सिन्हा (Vijay Sinha)

1. नितिन नवीन (Nitin Naveen)

2. मंगल पांडेय (⁠Mangal Pandey)

3. रामा निषाद (⁠Rama Nishad)

4. रेणु देवी (⁠Renu Devi)

5. कृष्ण कुमार ऋषि( ⁠Krishna Kumar Rishi)

6. संजय सरावगी (⁠Sanjay Sarawagi)

7. रामकृपाल यादव

8. श्रेयशी सिंह

JDU का कोटा

1. विजय चौधरी (Vijay CHOUDHARY)

2. अशोक चौधरी (⁠Ashok Choudhary)

3. बृजेंद्र यादव (⁠Bijender Yadav)

4. श्रवण कुमार (⁠Shrawan Kumar)

5. जमा खान (⁠Zama khan)

6. लेसी सिंह (⁠Leshi Singh)

LJPR- राजू तिवारी (Raju Tiwari)

HUM - संतोष मांझी (Santosh Manjhi)

RLM - स्नेहलता कुशवाह (Snehlata Kushwah)

