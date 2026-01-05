पवन सिंह ने नशे में धुत होकर काटा 50वें जन्मदिन का केक, साथ खड़ी हीरोइन के हाथ से जबरन खाया केक

भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह आज यानी सोमवार को अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं. अभिनेता के बर्थडे सेलिब्रेशन की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें वे अपने करीबी दोस्तों और एक नए चेहरे के साथ जन्मदिन की खुशियां मनाते दिख रहे हैं. हालांकि जन्मदिन के दिन भी पवन सिंह अपनी हरकत के चलते विवादों में घिर गए हैं. पवन सिंह को हमेशा अपने को-स्टार्स के साथ बर्ताव की वजह से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. उन पर हमेशा लड़कियों के साथ मिसबिहेव करने का आरोप लगा है, चाहे वे अक्षरा सिंह हों या अंजलि राघव. दोनों का मुद्दा सोशल मीडिया की सुर्खियों में रहा था, लेकिन एक बार फिर अपने जन्मदिन पर वे अपनी को-स्टार महिमा सिंह के साथ ऐसा ही व्यवहार करते दिख रहे हैं.
अभिनेता के जन्मदिन वाले वीडियो में सभी खुश हैं और पवन सिंह को अपने हाथों से केक खिला रहे हैं, लेकिन अभिनेता ने महिमा सिंह के हाथों से केक बहुत ही अजीब तरीके से खाया है. वीडियो में महिमा पवन सिंह को केक खिलाती है, लेकिन उनके हाथ पर थोड़ा सा केक लगा रह जाता है, तो पवन महिमा की उंगलियों पर लगा केक जीभ से चाटने लगते हैं. पवन सिंह की हरकत से अभिनेत्री भी असहज दिखती हैं, लेकिन भीड़ की वजह से कुछ कह नहीं पाती. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बता दें कि महिमा का पवन सिंह के साथ हाल ही में नया गाना 'बानी लइका' रिलीज हुआ है, जो काफी बोल्ड और रोमांटिक सॉन्ग है. अभिनेत्री की पवन सिंह के साथ फिल्म भी आ रही है, जिसका नाम सामने नहीं आया है.
पावर स्टार Legend पवन सिंह के जन्मदिन की अनेकानेक बधाईयां एवं हार्दिक शुभकामनाएं 💐✌️🙏 #PawanSingh pic.twitter.com/fUoU3wiWkZ— 𝙎𝘼𝙉𝙅𝘼𝙔 𝙎𝙄𝙉𝙂𝙃 𝙎𝙀𝙉𝙂𝘼𝙍 (@Mrsanjaysengar) January 5, 2026
ये पहली बार नहीं है जब पवन सिंह ने किसी अभिनेत्री को बिना उनकी परमिशन के छुआ हो. इससे पहले हरियाणा की डांसर अंजलि राघव को भी पवन सिंह ने भरी स्टेज पर प्रमोशन के दौरान गलत तरीके से छुआ था. बाद में अंजलि ने सफाई भी दी थी कि उस वक्त उन्हें लगा कि कमर पर कुछ लगा है, इसलिए पवन सिंह ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि वहां तो कुछ नहीं था. इस घटना के बाद अंजलि ने भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी न काम करने की बात की थी.
