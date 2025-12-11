संसद के अंदर ई- सिगरेट बाहर सिगरेट.. आज नेताओं के बीच खूब चले जुबानी तीर 

लोकसभा में आज ई-सिगरेट को लेकर काफी बवाल मचा. बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सदन में विपक्षी सांसद पर आरोप लगाए कि कुछ सांसद नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और सदन में ई-सिगरेट पी रहे हैं. सदन में ये तो सदन के बाहर टीएमसी नेता सौगत रॉय भी सिगरेट पर घिरते दिखे. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और गिरिराज सिंह ने टीएमसी नेता को घेरा.

दरअसल, आज लोकसभा में सुबह से ही सिगरेट पर संग्राम चल रहा था. ठाकुर ने सदन में आरोप लगाया कि देशभर में ई-सिगरेट बैन है पर टीएमसी के सांसद कई दिनों से बैठकर पी रहे हैं, क्या सदन में सिगरेट पी जाएगी? इसपर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उनके पास कोई ऐसा विषय आएगा तो वो कार्रवाई करेंगे.

उधर, सदन के बाहर गिरिराज सिंह और शेखावत ने सौगत रॉय को सिगरेट पर घेर लिया. शेखावत ने कहा कि आप सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा पहुंचा रहे हैं. गिरिराज सिंह ने कहा कि आपके स्वास्थ्य को खतरा है. तब सौगत ने कहा कि खुला जगह में रोक नहीं है. इसपर शेखावत ने कहा कि आप हमारे स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल रहे हैं.

दोनों नेताओं ने हल्के-फुल्के अंदाज में टीएमसी सांसद को बातचीत की. इस दौरान सौगत ने भी दोनों के सामने अपनी बात रखी. गौरतलब है कि सौगत ने संसद के शीतकालीन सत्र के शुरुआत में ही कहा था कि वो धूम्रपान की लत को छोड़ना चाहते हैं.

