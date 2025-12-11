'देशभर में ई-सिगरेट बैन है, क्या आपने सदन में अलाउड कर दी?', लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने उठाया स्मोकिंग का मुद्दा

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज लोकसभा में ई-सिगरेट को लेकर हंगामा हुआ. हिमाचल से सांसद अनुराग ठाकुर ने सदन में आरोप लगाया कि कुछ सांसद नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'देशभर में ई-सिगरेट बैन है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी? टीएमसी के सांसद कई दिनों से बैठकर पी रहे हैं. सदन में ई-सिगरेट पी जाएगी? अभी जांच करवाएं.'

इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जवाब देते हुए कहा, 'हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए. ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो कार्रवाई करेंगे.'

'आप चेक कराइए...'

अनुराग ठाकुर ने कहा कि TMC के सांसद कई दिनों से सिगरेट पी रहे हैं. आप चेक कराइए. अनुराग ठाकुर ने जोर देकर स्पीकर ओम बिड़ला से कहा कि आप चेक करा लीजिए ये लोग रोज ई-सिगरेट पीते हैं.

लोकसभा में ई-सिरगेट के मुद्दे पर हंगामा

इस बयान के बाद सदन में माहौल गरम हो गया और विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. ई-सिगरेट पर देशभर में पहले से ही प्रतिबंध है, ऐसे में संसद में इस तरह के आरोपों ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है.

गिरिराज सिंह ने किया अनुराग ठाकुर का समर्थन

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अनुराग ठाकुर का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ऐसे सदस्य हैं जो गंभीरता से बोलते हैं और साक्ष्यों के साथ अपनी बात सदन में रखते हैं. गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर कोई सांसद सदन में बैठकर ई-सिगरेट पीता है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता.

'अनुराग ठाकुर कोई गुरु नहीं'

विवाद पर टीएमसी सांसद डोला सेन ने तीखा पलटवार करते हुए कहा, 'जिनका काम नजर रखना है वो देखेंगे. किसी भी अनुशासनहीनता के लिए संसद में प्रावधान है. अनुराग ठाकुर कोई गुरु नहीं हैं कि उनकी बात हम मान जाएं.'