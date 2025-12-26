विज्ञापन

बीजेपी से टीएमसी में आई एक्ट्रेस पार्नो मित्रा की 5 तस्वीरें, टीवी पर हर कोई है उनकी खूबसूरती का दीवाना

नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल की मशहूर बंगाली फिल्म और टीवी अभिनेत्री पार्नो मित्रा ने शुक्रवार को बड़ा राजनीतिक फैसला लिया. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) छोड़कर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का दामन थाम लिया. पार्टी मुख्यालय में राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्नो ने टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की. ममता बनर्जी की पार्टी ज्वॉइन करने के बाद पार्नो मित्रा की सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं. जिन्हें उनके फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. 

पार्नो मित्रा ने पार्टी जॉइन करने के बाद कहा, "छह साल पहले मैंने भाजपा जॉइन की थी, लेकिन वहां चीजें ठीक नहीं चलीं. यह मेरी गलती थी. इंसान से गलतियां होती हैं और उन्हें सुधारना जरूरी है. आज मैं अपनी उस गलती को ठीक कर रही हूं. ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल का विकास देखकर मैं प्रभावित हुई हूं. अब मैं दीदी और अभिषेक बनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहती हूं."

चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्नो का स्वागत करते हुए कहा कि अभिनेत्री खुद पार्टी से संपर्क करके आईं. उन्होंने ममता सरकार के कामकाज से प्रेरित होकर यह कदम उठाया है. टीएमसी उन्हें परिवार का हिस्सा मानकर आगे बढ़ाएगी.

पार्नो मित्रा का राजनीतिक सफर दिलचस्प रहा है. साल 2019 में उन्होंने भाजपा जॉइन की थी और 2021 के विधानसभा चुनाव में बरानगर सीट से टीएमसी के तापस रॉय के खिलाफ चुनाव लड़ा. हालांकि, वे हार गईं. बाद में तापस रॉय खुद भाजपा में चले गए. पार्नो टीवी और फिल्मों में अपनी मजबूत पहचान रखती हैं.

उनकी करियर की शुरुआत 2007 में टीवी सीरियल 'खेला' से हुई. इसके बाद 'मोहना' में लीड रोल से उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड मिला. फिर 'बौ कथा काओ' जैसे सीरियल्स में काम किया. फिल्मों में 2012 की 'रंजना अमि आर आशबो ना' से उन्हें बड़ी पहचान मिली. यह फिल्म नेशनल अवॉर्ड जीत चुकी है और निर्देशक अंजन दत्त को भी सम्मान मिला. पार्नो ने कई अन्य फिल्मों में भी यादगार भूमिकाएं निभाई हैं. 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले यह दल-बदल टीएमसी के लिए मजबूती का संकेत माना जा रहा है. देखना होगा कि पार्नो पार्टी में क्या नई भूमिका निभाती हैं.

Parno Mitra, BJP, TMC, Actress Parno Mitra, Bharatiya Janata Party
