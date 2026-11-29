सोमवार से बुलाए गए संसद के विशेष सत्र से पहले लोकसभा सचिवालय ने सदन में सांसदों की बैठने की व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया है. जारी सर्कुलर के अनुसार डीएमके के सांसदों को नई सीटें आवंटित की गई हैं और अब वे इंडिया ब्लॉक के अन्य दलों के सांसदों से अलग बैठेंगे. इसके साथ ही समाजवादी पार्टी, एनसीपी (शरद पवार गुट), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) और कांग्रेस के सहयोगी दलों के कुछ सांसदों की सीटों में भी बदलाव किया गया है.

लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी सर्कुलर में कुल 97 सांसदों के सीट नंबर फिर से आवंटित किए गए हैं. इसमें डीएमके की सांसद कनिमोझी करुणानिधि, टी.आर. बालू, ए. राजा, दयानिधि मारन समेत पार्टी के कई सांसदों को एक साथ नए ब्लॉक में सीटें दी गई हैं. माना जा रहा है कि यह बदलाव डीएमके की उस मांग के बाद किया गया है, जिसमें पार्टी ने लोकसभा में अपने सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था करने को कहा था.

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राजनीतिक स्तर पर डीएमके और कांग्रेस के रास्ते अलग होने के बाद पार्टी सदन में भी अपनी अलग पहचान चाहती थी. इसी के मद्देनजर लोकसभा सचिवालय ने सीटों के पुनर्गठन का फैसला किया.

नई व्यवस्था में डीएमके के सांसदों को एक समूह के रूप में नई पंक्तियों में स्थानांतरित किया गया है. कनिमोझी करुणानिधि को सीट संख्या 357, टी.आर. बालू को 355 और ए. राजा को 356 आवंटित की गई है. वहीं पार्टी के अन्य सांसदों को भी आसपास की सीटों पर स्थान दिया गया है.

सीटों के इस फिर से बंटवारे का असर केवल डीएमके तक सीमित नहीं है. समाजवादी पार्टी के प्रमुख सांसदों, जिनमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अफजाल अंसारी, धर्मेंद्र यादव और अन्य सदस्य शामिल हैं, उनकी सीटें भी बदली गई हैं.

इसके अलावा एनसीपी (शरद पवार गुट) की सुप्रिया सुले, कांग्रेस समर्थित सहयोगी दलों के कुछ सांसदों और उद्धव ठाकरे खेमे के नेताओं को भी नई सीटें आवंटित की गई हैं. इससे विपक्षी सांसदों की मौजूदा बैठने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

लोकसभा में बैठने की व्यवस्था केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह राजनीतिक समीकरणों और दलों की रणनीतिक स्थिति को भी दर्शाती है. ऐसे में डीएमके सांसदों का इंडिया ब्लॉक के सांसदों से अलग बैठना संसद के आगामी विशेष सत्र के दौरान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

सोमवार से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें सरकार महिला आरक्षण लागू करने को परिसीमन से जोड़ने वाले संविधान संशोधन विधेयक को फिर से पेश करेगी.

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