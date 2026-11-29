संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होने वाला है. परिसीमन बिल और महिला आरक्षण को लेकर एक बार फिर सदन में गहमागहमी होने के आसार हैं. विपक्ष परिसीमन बिल के मुद्दे पर लगातार नाराजगी जता रहा है और सरकार पर तंज कस रहा है. कांग्रेस कह रही है कि सरकार विशेष सत्र बुलाकर भद्दा मजाक कर रही है, परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए.संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में नया संविधान संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में है. इस विधेयक का मकसद महिलाओं को विधायिकाओं में एक-तिहाई आरक्षण देने के लिए लोकसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करना है.झारखंड में हुए भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई. वहीं दिल्ली के शाहदरा में एक ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट में आग लगने से चार लोगों की जान चली गई. देश-दुनिया का हर अपडेट यहां जानें....

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