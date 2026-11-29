संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होने वाला है. परिसीमन बिल और महिला आरक्षण को लेकर एक बार फिर सदन में गहमागहमी होने के आसार हैं. विपक्ष परिसीमन बिल के मुद्दे पर लगातार नाराजगी जता रहा है और सरकार पर तंज कस रहा है. कांग्रेस कह रही है कि सरकार विशेष सत्र बुलाकर भद्दा मजाक कर रही है, परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए.संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में नया संविधान संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में है. इस विधेयक का मकसद महिलाओं को विधायिकाओं में एक-तिहाई आरक्षण देने के लिए लोकसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करना है.झारखंड में हुए भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई. वहीं दिल्ली के शाहदरा में एक ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट में आग लगने से चार लोगों की जान चली गई. देश-दुनिया का हर अपडेट यहां जानें....
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अमेरिका के लॉस एंजेलिस में 5.0 तीव्रता का भूकंप
अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया के तट के पास शनिवार को 5.0 तीव्रता का भूकंप आया. इसके झटकों से लॉस एंजिल्स इलाके में खिड़कियां हिल गईं और शहर के हवाई अड्डे पर एक विमान को अपनी लैंडिंग रद्द करनी पड़ी.
झारखंड के रामगढ़ में सड़क हादसा, 13 लोगों की मौत
झारखंड के रामगढ़ जिले में रांची-पटना राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-33) पर पैंकी इलाके के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में पांच पुरुष, चार महिलाएं और चार बच्चे शामिल हैं.
लोकसभा में इन सपा सांसदों की सीटें बदलीं
समाजवादी पार्टी के प्रमुख सांसदों, जिनमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अफजाल अंसारी, धर्मेंद्र यादव और अन्य सदस्य शामिल हैं, उनकी सीटें भी बदली गई हैं.
लोकसभा में 97 सांसदों के सीट नंबर फिर से आवंटित
लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी सर्कुलर में कुल 97 सांसदों के सीट नंबर फिर से आवंटित किए गए हैं. इसमें डीएमके की सांसद कनिमोझी करुणानिधि, टी.आर. बालू, ए. राजा, दयानिधि मारन समेत पार्टी के कई सांसदों को एक साथ नए ब्लॉक में सीटें दी गई हैं.
लोकसभा में बदलीं अखिलेश-डिंपल की सीटें
लोकसभा में समाजवादी पार्टी, एनसीपी (शरद पवार गुट), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) और कांग्रेस के सहयोगी दलों के कुछ सांसदों की सीटों में भी बदलाव किया गया है.
डीएमके सांसद लोकसभा में नई सीटों पर बैठेंगे
सोमवार से बुलाए गए संसद के विशेष सत्र से पहले लोकसभा सचिवालय ने सदन में सांसदों की बैठने की व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया है. जारी सर्कुलर के अनुसार डीएमके के सांसदों को नई सीटें आवंटित की गई हैं और अब वे इंडिया ब्लॉक के अन्य दलों के सांसदों से अलग बैठेंगे.
आंध्र प्रदेश पंचायत चुनाव: कुरनूल, अनंतपुर और कडप्पा में झड़पें
आंध्र प्रदेश के कुरनूल क्षेत्र में ग्राम पंचायत चुनावों के दूसरे चरण के दौरान कई जगहों पर हिंसा और तनाव देखने को मिला. यहां टीडीपी और वाईएसआरसीपी समर्थकों के बीच झड़पें हुईं, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा.
अदाणी अहमदाबाद मैराथन के 10वें संस्करण को हरी झंडी
गुजरात में एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने अदाणी अहमदाबाद मैराथन के 10वें संस्करण को हरी झंडी दिखाई. अदाणी एंटरप्राइजेज के प्रबंध निदेशक प्रणव अदाणी भी इस मौके पर मौजूद थे.
#WATCH गुजरात | एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने अडानी अहमदाबाद मैराथन के 10वें संस्करण को हरी झंडी दिखाई। अडानी एंटरप्राइजेज के प्रबंध निदेशक प्रणव अडानी भी इस मौके पर मौजूद थे। https://t.co/hHYBT8wYP2— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 29, 2026
परिसीमन बिल पास होने से लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर होंगी 816
परिसीमन बिल पास होने के बाद भारत में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जाएगी. राज्यों में भी विधानसभा की सीटें 50 फीसदी तक बढ़ जाएगी.
परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पास कराने की तैयारी
संसद के विशेष सत्र में सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पास करवा सकती है. इस बिल पर कई विपक्षी दलों ने सरकार को समर्थन देने का ऐलान पहले ही कर दिया है.
संसद के विशेष सत्र पर क्या बोले तेजस्वी यादव
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अनुमान जताया है कि संसद का आगामी विशेष सत्र कई राज्यों में कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर बुलाया गया हो सकता है.