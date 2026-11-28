उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) के घोषणापत्र की आलोचना करते हुए इसे 'झूठे वादों का पुलिंदा' बताया. उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का नेतृत्व युवा कर रहे हैं और सरकार युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में काम कर रही है.

मुख्यमंत्री शनिवार को वाराणसी में एनडीटीवी के क्रिएटर्स मंच पर बोल रहे थे. इस दौरान उन्होंने सपा और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की पिछली सरकारों के दौर तथा भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विनिर्माण क्षेत्र में हुए बदलावों का उल्लेख किया.

योगी आदित्यनाथ ने कहा, "अखिलेश यादव का तथाकथित घोषणापत्र वास्तव में झूठे वादों का पुलिंदा है. उन्होंने कई घोषणाएं की हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए. 2012 में भी उन्होंने बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का वादा किया था. क्या उन्होंने किसी बेरोजगार को आर्थिक सहायता या नौकरी दी? क्या गरीब लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की?"

मुख्यमंत्री ने सपा की घोषणाओं के लिए राजस्व के स्रोत पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि सपा सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट करीब तीन लाख करोड़ रुपये था, जबकि अब पार्टी चार लाख करोड़ रुपये के वादे कर रही है. उन्होंने सवाल किया कि जब पिछली सरकार का बजट उसके वादों से कम था, तो इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए धन कहां से आएगा.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते पर निर्भर बनाने के बजाय रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहती है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को नए उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने वाला बनाना है और उन्हें केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाला बनाना है.

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2017 से पहले प्रदेश में करीब 120 स्टार्टअप थे, जबकि आज इनकी संख्या 25 हजार से अधिक हो गई है. उन्होंने सपा और बसपा की पिछली सरकारों की तुलना करते हुए दावा किया कि 2017 से 2026 के बीच उनकी सरकार ने इन दोनों सरकारों की तुलना में अधिक रोजगार उपलब्ध कराए हैं. उन्होंने कहा कि युवाओं को व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं और बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं.

योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि 2016 में सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए कोई खास रुचि नहीं थी, जबकि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार को अब तक 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. इनमें से 25 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं. उन्होंने दावा किया कि इन निवेशों से एमएसएमई क्षेत्र में करीब 65 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के समय उत्तर प्रदेश देश के सबसे समृद्ध राज्यों में गिना जाता था, लेकिन 2017 में सत्ता संभालने के समय राज्य को बीमारू राज्यों में गिना जा रहा था. उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश की आर्थिक क्षमता को फिर मजबूत किया है.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास उपजाऊ जमीन और पर्याप्त जल संसाधन हैं. प्रदेश की विनिर्माण क्षमता परंपरागत रूप से एमएसएमई क्षेत्र पर आधारित रही है. कृषि के साथ विनिर्माण क्षेत्र के विकास से अर्थव्यवस्था को गति मिलती है.

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में करीब 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं, जिनसे लगभग 3.25 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है. उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस के पास इस तरह के विकास के लिए न तो दृष्टि थी और न ही इच्छाशक्ति. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है और राज्य के युवा अब दूसरे प्रदेशों में पलायन करने के बजाय अपने राज्य में ही प्रतिभा दिखा रहे हैं और अवसर पैदा कर रहे हैं.

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