रोहतक पुलिस की बड़ी सफलता... कुख्यात अपराधी मोहित एनकाउंटर में घायल, हथियार बरामद

रोहतक पुलिस ने राज्य में सक्रिय अपराधी गिरोहों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कुख्यात बदमाश मोहित पुत्र जयभगवान निवासी गांव कथूरा, जिला सोनीपत (वर्तमान पता शीतल नगर, रोहतक) को आज एक मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया. मोहित, कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल (गांव बोहर) का सक्रिय सहयोगी है, जो फिलहाल विदेश से अपने गैंग को संचालित कर रहा है.

यह वही मोहित है जिसने 29 अक्टूबर 2025 को करनाल के अल्फा सिटी स्थित एक ऑफिस पर अपने साथियों के साथ करीब 50 राउंड फायरिंग की थी, जिसके बाद से ही वह फरार चल रहा था. पुलिस लगातार उसकी तलाश में थी.

मुठभेड़ की कार्यवाही

पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि मोहित रोहतक में किसी बड़ी फायरिंग वारदात की योजना बना रहा है और सोनीपत जिले के एक सरपंच की हत्या की साजिश भी रच रहा है.

आज शाम लगभग 7:45 बजे, थाना आईएमटी रोहतक क्षेत्र में पुलिस टीम ने संदिग्ध व्यक्ति को रोकने की कोशिश की. रोकने पर आरोपी मोहित ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके दौरान आरोपी मोहित गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है. मौके से एक देसी पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस, दो खाली खोल और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है.

मोहित पर कई जिलों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें लूट, अपहरण, हत्या के प्रयास और अवैध हथियारों की तस्करी जैसे अपराध शामिल हैं. वह पहले भी अपहरण के एक मामले में सात वर्ष की सजा काट चुका है. हरियाणा पुलिस ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा. राज्य में शांति, कानून व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा.