वर्ल्ड कप जा चुके पैरा पावरलिफ़्टर ने लड़की को छेड़ने से रोका तो आरोपियों ने कर दी पीट-पीटकर हत्या

जेपी सिंह ने आगे बताया कि रोहित शादी में गया था. बारात में आए कुछ आसामाजिक तत्व लड़कियां छेड़ रहे थे. रोहित ने विरोध किया. लेकिन बाद में उन्होंने इकट्ठा होकर रोहित को पीट-पीटकर बेरहमी से मार डाला.

नई दिल्ली:

भारत में जहां एक ओर खिलाड़ी हर मैदान और हर खेल में भारत का मान बढ़ा रहे हैं. वहीं, हरियाणा के रोहतक से एक दिल-दहला देने वाली और शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. हरियाणा के रोहतक से एक ऐसे पावरलिफ्टर की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामना आया है जो एक चैंपियन दिव्यांग खिलाड़ी के रूप में शोहरत कमा रहा था. पैरा पावरलिफ़्टिंग के चेयरमैन जेपी सिंह कहते हैं कि रोहित 2022 में पैरा पावरलिफ़्टिंग में हैवीवेट के नेशनल चैंपियन थे. वो वर्ल्ड कप 200, दुबई में भी हिस्सा लेने गए थे. लेकिन क्लासिफ़िकेशन में मुश्किल की वजह से वहां नहीं खेल पाए. वो बेंचप्रेस के ज़रिये आगे वर्ल्ड कप भी जीत सकते थे. 

जेपी सिंह ने कहा रोहित परिवार में कमाने वाले इकलौते शख़्स थे. उनके पिता भी नहीं हैं. उनकी एक छोटी बहन और मां है. खेल जगत के लिए ये अपूर्णीय क्षति है. जिन्होंने भी ये किया है. फास्ट ट्रैक के ज़रिये इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए.

जेपी सिंह ने आगे बताया कि रोहित शादी में गया था. बारात में आए कुछ आसामाजिक तत्व लड़कियां छेड़ रहे थे. रोहित ने विरोध किया. लेकिन बाद में उन्होंने इकट्ठा होकर रोहित को पीट-पीटकर बेरहमी से मार डाला. इसकी आंख भी फोड़ी गई और सिर पर बुरी तरह से मारा गया. इन्हें काननू से सख़्त से सख़्त सज़ा मिलनी चाहिए.” 

बताया जा रहा है कि पूरा विवाद एक शादी समारोह के दौरान हुआ जहां रोहित की कुछ लड़कों से कहासुनी हो गई. फिर लड़कों ने बदला लेने के लिए रोहित पर रॉड और हॉकी स्टीक से हमला कर दिया. हमले के बाद उसे अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. बाद में पुलिस ने मृतक एथलीट की पहचान रोहित धनखड़ के रूप में की. रोहित धनखड़ की पंडित बीडी शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मौत हो गई.

