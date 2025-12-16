क्रिकेट, कांग्रेस, और फिर... IPL ऑक्शन में पप्पू यादव के बेटे पर भी लगी बोली, जानें किसने खरीदा

पूर्णिया सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन अब IPL में अपना जौहर दिखाते नजर आएंगे. मंगलवार को अबू धाबी में हुई आईपीएल की नीलामी में पप्पू यादव के बेटे सार्थक को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 30 लाख रुपए में खरीदा. सार्थक रंजन पिछले साल कांग्रेस में शामिल हुए थे. लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद वो फिर से क्रिकेट खेलने में जुट गए थे. घरेलू क्रिकेट में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था. जिसका फायदा आईपीएल की नीलामी में देखने को मिली. केकेआर मैनेजमेंट ने सार्थक रंजन को अपने साथ जोड़ने का फैसला लिया.



सार्थक की मां रंजीता रंजन छत्तीसगढ़ से कांंग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं. विरासत में राजनीति मिलने के बाद भी सार्थक ने क्रिकेट की दुनिया में आगे बढ़ने का फैसला लिया है. हालांकि वो पिछले साल कांग्रेस में शामिल हुए थे.

पिछले साल सार्थक रंजन ने कांग्रेस ज्वाईन किया था, देखें वीडियो

पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन ने पिछले साल क्रिकेट छोड़ कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी।



लोकसभा चुनाव के बाद सार्थक रंजन ने फिर क्रिकेट कैरियर पर ध्यान दिया और आज IPL auction में KKR ने उनको खरीदा। pic.twitter.com/nX2v85s4vi — Lutyens Media (@LutyensMediaIN) December 16, 2025

पप्पू यादव ने सार्थक रंजन को दी बधाई

सार्थक रंजन के केकेआर में शामिल होने पर पप्पू यादव ने खुशी जताई है. उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बेटे को बधाई देते हुए लिखा- बधाई बेटू, जमकर खेलो. अपने प्रतिभा के दम पर अपनी पहचान बनाओ अपनी चाहत पूरी करो! अब सार्थक के नाम से बनेगी हमारी पहचान!

सार्थक रंजन को पप्पू यादव ने यूं दी बधाई.

सार्थक रंजन का क्रिकेट करियर

सार्थक रंजन दिल्ली की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. उन्होंने अब तक दिल्ली की ओर से घरेलू क्रिकेट में 2 फर्स्ट क्लास, 4 लिस्ट-ए और 5 टी20 मुकाबले खेले हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सार्थक रंजन के नाम पर 28 रन दर्ज हैं. जहां उनका एवरेज 9.33 रहा. लिस्ट-ए में उनके नाम पर 26.25 की औसत से 105 रन दर्ज हैं, जबकि टी20 क्रिकेट में उन्होंने 66 रन बनाए हैं और उनका औसत 13.20 का रहा.

सार्थक रंजन ने नवंबर 2018 में हैदराबाद के खिलाफ अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. तब दिल्ली की कप्तानी नीतीश राणा कर रहे थे. इससे पहले उन्होंने फरवरी 2017 में ऋषभ पंत की कप्तानी में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ लिस्ट-ए डेब्यू किया, उस मैच में गौतम गंभीर भी दिल्ली टीम का हिस्सा थे.

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम

रिटेंशन: अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती।

नीलामी में खरीदारी: राहुल त्रिपाठी (75 लाख रुपए), फिन एलन (2 करोड़), तेजस्वी सिंह (3 करोड़ रुपए), टिम सेफर्ट (1.50 करोड़ रुपए), कैमरून ग्रीन (25.20 करोड़ रुपए), सार्थक रंजन (30 लाख रुपए), दक्ष कामरा (30 लाख रुपए), रचिन रवींद्र (2 करोड़ रुपए), प्रशांत सोलंकी (30 लाख रुपए), मथीशा पथिराना (18 करोड़ रुपए), कार्तिक त्यागी (30 लाख रुपए), मुस्तफिजुर रहमान (9.20 करोड़ रुपए) और आकाश दीप (1 करोड़ रुपए).

