पप्पू यादव नोट बांटने पर विवाद में आए, एक्स पर Video डाल यूजर्स ने उठाए सवाल

बिहार के दबंग नेता और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. आजकल वो अपने नोट बांटने के कारण सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. बिहार में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात और दौरे के दौरान पप्पू यादव 100-100 रुपये के नोट बांटते नजर आए. अब इसका वीडियो डाल यूजर्स ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए हैं. लोग उनके नोट बांटने के अंदाज पर नाराजगी जता रहे हैं. वहीं कई तारीफ भी कर रहे हैं. हालांकि, तारीफ करने वाले भी दबे मुंह पप्पू यादव के इनकम को लेकर सवाल उठा रहे हैं. लोगों के मन में ये शंका है कि आखिर पप्पू यादव के पास इतने रुपये आ कहां से रहे हैं.

पप्पू यादव के पास कहां से इतना पैसा

तो सबसे पहले इसी का जवाब जान लीजिए. पप्पू यादव बहुत अमीर परिवार से आते हैं. पप्पू यादव ने खुद अपने कई इंटरव्यू में बताया है कि उनके परिवार के सैंकड़ों बीघे जमीन है. वो कई सालों से दिल्ली वाले आवास के साथ ही पटना और पूर्णिया वाले आवास पर भी आम लोगों के मुफ्त खाने-पीने और रहने का इंतजाम रखते हैं. साथ ही हर जरूरतमंद की मदद के लिए तैयार रहते हैं. कोरोना के समय भी उन्होंने बिहार में काफी लोगों की मदद की थी. हालांकि, पप्पू यादव को भी इस बात का मलाल रहता है कि उनके लंबे सामाजिक कार्यों के बावजूद राजनीति में उन्हें वो मुकाम नहीं मिला, जो उन्हें मिलना चाहिए था.

पप्पू यादव का नोट बांटते ताजा वीडियो

Pappu Yadav is distributing Rs 100 notes & look how he is doing it- as if giving to beggars -Yet thinking he is doing a great act pic.twitter.com/BjvjOrm2Hr — Rosy (@rose_k01) August 11, 2025

रोजी नाम की एक्स यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है, 'पप्पू यादव 100 रुपये के नोट बांट रहे हैं और देखिए वह ऐसा कैसे कर रहे हैं - मानो भिखारियों को दे रहे हों - फिर भी वह सोच रहे हैं कि वह कोई महान कार्य कर रहे हैं.' रोजी के ट्वीट पर लोग अलग-अलग राय दे रहे हैं.

पप्पू यादव का नोट बांटते दूसरा वीडियो

It doesn't matter where Pappu Yadav gets the money from and



who gives it to him, it matters that the money is going into the hands



of the poor, it takes guts to distribute money, when the poor



and the needy get a 500 rupee note in their hands, their heart and



mind don't… pic.twitter.com/u4egrjJXen — Shyam Awadh Yadav (@shyamawadhyada2) September 1, 2024

ऐसे ही श्याम अवध यादव नाम के एक्स यूजर लिखते हैं, इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि पप्पू यादव को पैसा कहां से मिलता है और कौन देता है, फ़र्क़ इस बात से पड़ता है कि पैसा ग़रीबों के हाथों में जा रहा है. क्योंकि पैसा बांटने के लिए हिम्मत चाहिए, जब ग़रीबों और ज़रूरतमंदों के हाथ में 500 रुपये का नोट आता है, तो उनके दिल और दिमाग़ को चैन नहीं मिलता! हालांकि, ये ट्वीट पुराना है. जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं पप्पू यादव अकसर लोगों को पैसे बांटते रहते हैं और मदद भी करते हैं.