कांग्रेस में सिरफुटौव्वल.. बिहार में बाहरी को टिकट देने पर आपस में ही हो गई तू-तू, मैं-मैं

बिहार चुनाव में कांग्रेस के उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न करने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली में अपने नेताओं की अहम बैठक बुलाई. इस बैठक में राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भी शामिल होना था. सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इस बैठक में पहुंचे नेताओं के बीच बैठक शुरू होने से पहले ही तू-तू, मैं-मैं शुरू हो गई. कहा जा रहा है कि जिस समय कांग्रेसी नेता आपस में भिड़े उस समय तक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे बैठक में नहीं पहुंचे थे.

बताया जा रहा कि कांग्रेसी नेताओं के बीच बिहार चुनाव में बाहरी लोगों को टिकट देने के मुद्दे पर आपसी कहासुनी शुरू हुई थी. जो देखते ही देखते गाली-गलौज में बदल गई. सूत्रों के अनुसार ये कहासुनी दो नेताओं के बीच हुई है. मामला इतना बढ़ गया है कि एक नेता ने अपने साथी नेता को गोली मारने तक की धमकी दे डाली.

सूत्रों के मुताबिक वैशाली से कांग्रेस के उम्मीदवार संजीव सिंह ने पूर्णिया से चुनाव लड़े जितेंद्र यादव को गोली मारने की धमकी दे डाली . इससे पहले दोनों नेताओं में गाली गलौज भी हुई. राहुल गांधी और खरगे के आने से पहले सभी उम्मीदवार एक टेबल पर बैठे थे तभी उनमें बहस शुरू हो गई और बात गोली मारने तक पहुंच गई. हालांकि, बैठक से पहले “गाली–गोली” की घटना को लेकर पूछे जाने पर पप्पू यादव ने ऐसी बातों से इंकार किया.

हालांकि, कांग्रेस नेता संजीव सिंह ने कहा कि मुझे अभी बताया गया है कि मीडिया में कुछ न्यूज चल रही है कि मैंने आज कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में किसी को जान से मारने की धमकी दी है. ये बेबुनियाद है. जहां तक बात रही कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है. ऐसी कोई बात नहीं है. इन सारी अफवाहों पर कोई ध्यान ना दें. हमारा किसी से कोई विवाद नहीं हुआ है.

उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में बहुत से ऐसे प्रत्याशी है जिन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा है. और आज वो अपनी बात रखने के लिए कांग्रेस मुख्यालय आए थे. उसी में मैं भी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बात रखने आया था. इसी में बहुत से लोगों की अपनी-अपनी नाराजगी थी. उसी दौरान में मैंने अपनी बात भी रखी है. मेरा किसी से कोई विवाद नहीं हुआ है. मैं उस तरह की बातों का खंडन करता हूं.