BSF में कॉन्स्टेबल के पदों पर निकली भर्ती, जानें कितनी है फीस और क्या है आखिरी तारीख

सीमा सुरक्षा बल (BSF) में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. बीएसएफ की तरफ से ग्रुप सी में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) की भर्ती निकाली गई है. इसके लिए अब आवेदन शुरू हो चुके हैं और वेबसाइट पर तमाम तरह की जानकारी भी उपलब्ध करवाई जा रही है. इच्छुक उम्मीदवार बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं. ये भर्ती खेल कोटे के तहत आयोजित की जा रही है.

कुल इतने पदों पर होगी भर्ती

सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने कुछ महीने पहले भी कॉन्स्टेबल की पदों पर बंपर भर्ती निकाली थी, जिसके बाद अब एक बार फिर 391 कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) की भर्ती निकाली गई है. इस भर्ती के लिए 16 अक्टूबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं और आखिरी तारीफ 4 नवंबर रखी गई है.

SSC CGL Answer Key 2025: SSC CGL टियर-1 परीक्षा की आंसर की हुई जारी, यहां से कर सकते हैं डाउनलोड

खेल कोटे के तहत भर्ती

बीएसएफ में ये भर्ती खेल कोटे के तहत आयोजित हो रही है. यानी सिर्फ वही खिलाड़ी इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने कोई पदक जीता हो या फिर खेलों में भाग लेकर सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो. अगर आप भी अपने जिले या राज्य में किसी खेल के खिलाड़ी रह चुके हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर आप खेल योग्यताओं की जानकारी ले सकते हैं.

ये है जरूरी योग्यता

इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास है. 18 से 23 साल के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. बताया गया है कि मौजूदा भर्ती नियमों के तहत आरक्षित वर्ग को छूट दी जाएगी. समान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 159 रुपये है, वहीं महिला उम्मीदवारों, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोई भी फीस नहीं है. भर्ती को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीमा सुरक्षा बल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.