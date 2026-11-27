परिसीमन विधेयक और विशेष सत्र को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. सीपीआई ने साफ कर दिया है कि वह विधेयक को उसके मौजूदा स्वरूप में समर्थन नहीं देगी, वहीं कांग्रेस ने विशेष सत्र बुलाने के तरीके और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए. विपक्ष का आरोप है कि सरकार बिना कोई आधिकारिक जानकारी दिए, मीडिया की अटकलों के सहारे महत्वपूर्ण विधेयक लाने की तैयारी कर रही है.

सीपीआई सांसद पी. संतोष कुमार ने कहा, "अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है. जहां तक परिसीमन विधेयक का सवाल है, हमने पहले ही अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है: सीपीआई और अन्य वामपंथी पार्टियां विधेयक को उसके मौजूदा स्वरूप में समर्थन देने की स्थिति में नहीं हैं. यह विधेयक अप्रैल में हार गया था, और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा लिए गए रुख सार्वजनिक हैं."

उन्होंने कहा कि यदि कोई अपनी स्थिति बदलना चाहता है तो उसे यह बताना होगा कि क्यों और उस बदलाव के पीछे क्या तर्क है. हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, और हमने महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने में सक्रिय रूप से भाग लिया. अब इसके कार्यान्वयन का सवाल बाकी है. हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार को इसे परिसीमन से नहीं जोड़ना चाहिए. यदि सरकार ईमानदार और गंभीर है तो उसे केवल महिलाओं को 181 सीटें आवंटित करनी चाहिए.

सीपीआई राष्ट्रीय सचिव डी. राजा ने कहा कि कुछ मुद्दे हैं. हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस तरह से विशेष सत्र बुलाया गया है, उस पर आपत्ति जताई है, क्योंकि मानसून सत्र अभी स्थगित नहीं हुआ है. शीतकालीन सत्र अभी बुलाया जाना बाकी है. बीच में यह विशेष सत्र बुलाया गया है, और किसी को नहीं पता कि इसका उद्देश्य क्या है. किसी को नहीं पता कि कौन-से विधेयक पेश किए जाने वाले हैं.

उन्होंने कहा कि लोग जो कुछ भी जानते हैं, वह मीडिया रिपोर्टों, अटकलों या अपने अनुमानों पर आधारित है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ भी घोषित नहीं किया गया है. जहां तक हम समझते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी, तभी हमें पता चलेगा कि वे वास्तव में क्या चर्चा करते हैं और कौन-से विधेयक लाने की योजना बनाते हैं. यह घोषणा संविधान दिवस पर की गई, जो विडंबनापूर्ण है, क्योंकि मोदी सरकार अब संसद के साथ जिस तरह का व्यवहार करती है. इससे देश के उन सभी नागरिकों को चिंतित होना चाहिए जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा चाहते हैं.

सीपीआई राष्ट्रीय सचिव डी. राजा ने कहा कि इसी बात को लेकर मीडिया और अन्य लोगों द्वारा भी अटकलें लगाई जा रही हैं. जब तक डीएमके इस मुद्दे पर भाजपा के साथ जाने का फैसला नहीं करती, या एनसीपी भाजपा के साथ जाने का फैसला नहीं करती, तब तक हम टिप्पणी नहीं कर सकते, और ऐसा करना हमारे लिए उचित नहीं होगा. उन्हें फैसला करने दीजिए. फिर हम निश्चित रूप से इस पर टिप्पणी करेंगे.

कांग्रेस नेता भाई जगताप ने कहा कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था यह कहती है कि कोई भी महत्वपूर्ण बिल हो या चर्चा, वह सदन में होनी चाहिए. किरेन रिजिजू जो कह रहे हैं, वह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली चीज है. सदन हम नहीं, आप लोग बंद करते हैं. आपने अपने मंत्रिमंडल के साथ जो भी चर्चा की है, वह महत्व रखती है. अगर आपने चर्चा की है तो उस पर चर्चा तो कीजिए. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जब थी तो 2009 में परिसीमन हुआ था. उसके बाद आज कितने साल हो गए? 2014 से तो एनडीए की सरकार है. ये लोग चुनाव के समय लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं.

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