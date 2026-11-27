नई दिल्ली में 'इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन' (आईओआरए) की जनरल डिबेट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समुद्री जहाजों और नाविकों पर होने वाले हमलों को अस्वीकार्य बताया और कहा कि इससे निपटने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर काम करना होगा. एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया का मौजूदा दौर तेजी से बदल रहा है. इस बदलाव के बीच जहां संघर्ष, तनाव और व्यवधान जैसी चुनौतियां हैं, वहीं कई सकारात्मक पहलू भी मौजूद हैं.

उन्होंने कहा, "हम स्वाभाविक रूप से दुनिया में बढ़ते संघर्षों, तनाव और व्यवधानों पर ध्यान दे रहे हैं. साथ ही हमें गहरी आपसी निर्भरता, मजबूत वैश्वीकरण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से मिलने वाले फायदों को भी समझना चाहिए."

उन्होंने कहा, "चाहे आतंकवाद का मुकाबला करना हो, नशीले पदार्थों की तस्करी रोकनी हो, अवैध और अनियमित मछली पकड़ने पर नियंत्रण करना हो या फिर जलवायु संबंधी आपदाओं और आपात स्थितियों का सामना करना हो, हमें अधिक आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ साझेदार देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की भी जरूरत है."

यह बैठक भारत की आईओआरए 2025-2027 अध्यक्षता के तहत आयोजित की जा रही है. इसका विषय है: 'हिंद महासागर क्षेत्र में नवाचार, खुलापन, मजबूती और अनुकूलन क्षमता'.

आईओआरए के 23 सदस्य देश हैं: भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, कोमोरोस, फ्रांस, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन. इस संगठन के 12 संवाद साझेदार हैं: चीन, मिस्र, यूरोपीय संघ, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, तुर्किये, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका.

'काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स' आईओआरए की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली संस्था है. इसमें सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल होते हैं. यह संस्था संगठन की नीतियों और रणनीतिक दिशा तय करती है. इसके प्रमुख कार्यों में सदस्य देशों के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा करना, नई साझेदारियों और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करना तथा संगठन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी निर्णय लेना शामिल है.

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