एक शीर्ष सैन्‍य अधिकारी ने अग्निवीर (Agniveers) को लेकर विपक्ष के उन आरोपों का खंडन किया है, जिसमें केंद्र सरकार पर सैनिकों के दो वर्ग बनाने का आरोप लगाया जा रहा है. उन्‍होंने कहा कि अग्निवीर एक जैसी वर्दी पहनते हैं और समान कर्तव्‍य निभाते हैं. साथ ही उन्‍होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में वे कुछ बेहतर हैं. अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) को 2022 में शुरू किया गया था. यह योजना तीनों सेवाओं की आयु सीमा को कम करने के उद्देश्य से सशस्त्र बलों में कर्मियों को अल्पकालिक शामिल करने का प्रावधान करती है. इसके तहत भर्ती लोगों को अग्निवीर कहा जाता है. सशस्त्र बलों में अल्पकालीन सेवा योजना (17.5-21 वर्ष) के कारण देश के कई हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे.

लेफ्टिनेंट जनरल चन्नीरा बंसी पोनप्पा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, "मुझे कहना होगा कि वे यूनिट में जमीन पर मौजूद अन्य सिपाहियों या रंगरूटों की तरह सभी कार्यों, ऑपरेशनल और अन्य पेशेवर कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और उन्हें यूनिट्स में पूरी तरह से एकीकृत और आत्मसात कर लिया गया है. वे समान वर्दी पहनते हैं. समान कर्तव्य निभाते हैं और जमीन पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. यूनिट्स, कमांडिंग ऑफिसर्स और उनकी खुद की प्रतिक्रिया मिल रही है कि वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.''

#WATCH | On the current status of Agnipath scheme, the number of Agniveers being employed, Lieutenant General Channira Bansi Ponnappa- Adjutant General of the Indian Army, says, "Since June 2022, the scheme was launched and then we had the first batch that was recruited and… pic.twitter.com/okwXzpqycF