यूपी पुलिस में निकली बंपर भर्ती में कितने अग्निवीरों को मिलेगी नौकरी? ये रहा जवाब

 'अग्निपथ योजना' के तहत जो अग्निवीर चार साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें यूपी पुलिस और पीएसी की भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.

2022 में शुरू अग्निवीर योजना के अंतर्गत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में युवाओं को चार साल के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाता है.

UP Agnivir Reservation 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड (UPPRPB) ने दरोगा पद के लिए बंपर भर्ती निकाली है. इस भर्ती के माध्यम से यूपी पुलिस में 4543 रिक्त पदों को भरा जाएगा. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. इच्छुक उम्मीदवार upprpb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, इस भर्ती के आने के बाद से लोगों के मन में यह सवाल बना हुआ है कि क्या अग्नवीरों को इसमें मौका मिलेगा? तो इसका जवाब है, हां. इसकी प्रोसेस क्या होगी आगे आर्टिकल में समझते हैं. 

Up police में 4543 पदों पर निकली बंपर भर्ती, जान लीजिए Exam Pattern से लेकर सेलेक्शन प्रोसेस

20 प्रतिशत मिलेगा आरक्षण

आपको बता दें कि इस साल जून महीने में हीयूपी राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा एतिहासिक फैसला सुनाया था. जिसमें सरकार ने साफ किया था कि  'अग्निपथ योजना' के अंतर्गत जो अग्निवीर चार साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें यूपी पुलिस और PAC की भर्ती में 20 प्रतिशत का रिजर्वेशन मिलेगा. यह आरक्षण समांतर होगा, मतलब जो अग्निवीर जिस श्रेणी (SC/ST/OBC/EWS) से आते हैं, उन्हें उसी कैटेगरी का लाभ मिलेगा. 

विदित हो कि 2022 में शुरू अग्निवीर योजना के अंतर्गत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में युवाओं को चार साल के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाता है. ट्रेनिंग के बाद उनकी पोस्टिंग होती है.

जिसमें चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों को मिली हुई रेटिंग के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. जिसमें से 25 प्रतिशत जवानों को परमानेंट किया जाएगा. बाकी बचे 75 प्रतिशत अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे. ऐसे में इन रियाटर अग्निवीरों को इस आरक्षण के माध्यम से पुलिस और पीएससी में पक्की नौकरी मिलने में आसानी होगी.

आपको बता दें कि अग्निवीर का पहला बैच 2026 में रिटायर होगा. इसके बाद यूपी पुलिस आने वाली भर्तियों का अग्निवीर 20 प्रतिशत आरक्षण पर अपनी नौकरी पक्की कर सकेंगे.

