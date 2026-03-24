महिला के कपड़े उतारकर बीच सड़क पर पीटा; 'कंगारू कोर्ट' में पार हुई क्रूरता की सारी हदें 

Odisha Woman Assault Case: ओडिशा के गंजाम जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने सभी को झकझोर दिया. गांव की सड़क पर एक महिला के साथ की गई बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर फैलते ही लोगों में गुस्सा भर गया. गांव वालों ने न सिर्फ उसे बेरहमी से पीटा बल्कि उसके कपड़े उतारकर उसे अपमानित भी किया. इस घटना ने ग्रामीण इलाकों में चल रहे तथाकथित ‘कंगारू कोर्ट' और भीड़ द्वारा किए जाने वाले हिंसक फैसलों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या है पूरा मामला?

गंजाम जिले के जराडा थाना क्षेत्र के खरियागुडा चौकी अंतर्गत जगन्नाथपुर गांव में पुराने पैसों के लेन-देन के विवाद को लेकर कुछ ग्रामीणों ने मिलकर गांव की एक महिला को सड़क पर पीटा. कुछ पुरुषों और महिलाओं ने मिलकर उसे घसीटा, मारा-पीटा और उसके कपड़े उतारकर उसे सरेआम अपमानित किया. यह घटना तब सामने आई जब इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और हर तरफ इसकी निंदा होने लगी.

वायरल वीडियो से उजागर हुई हिंसा

वीडियो में ग्रामीणों का समूह उस महिला पर हमला करते दिखाई देता है. इस दृश्य ने यह दिखाया है कि किस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में ‘कंगारू कोर्ट' यानी गैर-कानूनी अदालतें अब भी अस्तित्व में हैं और किस तरह भीड़ न्याय लेने के नाम पर कानून को हाथ में ले लेती है. इस वीडियो के वायरल होने से राज्य में ‘रूरल विजिलेंटिज़्म' यानी ग्रामीण क्षेत्र में स्वयंभू न्याय की प्रवृत्ति पर नई बहस शुरू हो गई है.

महिला की हालत गंभीर

हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को पहले पात्रापुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. हालत बिगड़ने पर उसे बरहमपुर के MKCG अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को गंभीर बताया है और इलाज जारी है.

पुलिस ने की कार्रवाई, जांच शुरू

महिला के पति द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस तुरंत गांव पहुंची और मामले की जांच शुरू की. NDTV से बातचीत में जराडा पुलिस स्टेशन की IIC मीनाक्षी दलबेहेरा ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है. पुलिस ने वीडियो की मदद से हमलावरों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

राज्य में बढ़ती चिंता और लोगों में गुस्सा

इस क्रूर घटना ने लोगों में गहरा आक्रोश पैदा किया है. कानून-व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और यह चिंता भी सामने आई है कि भीड़ न्याय की जगह हिंसा को चुन रही है. इस घटना ने एक बार फिर याद दिलाया है कि भीड़ के हाथों न्याय कितना खतरनाक हो सकता है और क्यों कानून के शासन को और मजबूती से लागू करने की जरूरत है.