ओडिशा में इंजीनियर के पास से मिला ₹21.88 लाख का बेहिसाब कैश; बुलानी पड़ी मशीन, ठेकेदारों से रिश्वत लेने के आरोप

ओडिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वरिष्ठ इंजीनियर को संदिग्ध नकदी के साथ पकड़ा है. महानदी नॉर्दर्न डिवीजन, जगतपुर (कटक) के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर प्रसंजित दास को ठेकेदारों से कथित रिश्वत वसूली की सूचना के आधार पर भुवनेश्वर में रोका गया. तलाशी के दौरान उनके पास से लाखों रुपये की नकदी बरामद हुई. बाद में उनके आवासों पर की गई छापेमारी में और नकदी मिलने के बाद कुल बरामद राशि 21.88 लाख रुपये तक पहुंच गई. मामले की जांच जारी है.

टिप-ऑफ के बाद हुई कार्रवाई

ओडिशा विजिलेंस के डायरेक्टर वाई.के. जेठवा के अनुसार विजिलेंस अधिकारियों को सूचना मिली थी कि महानदी नॉर्दर्न डिवीजन, जगतपुर के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर प्रसंजित दास विभिन्न ठेकेदारों से कथित रूप से रिश्वत की रकम एकत्र कर रहे हैं. सूचना के आधार पर विजिलेंस टीम ने देर रात भुवनेश्वर के एजी चौक के पास कार्रवाई की. उस समय प्रसंजित दास अपने आधिकारिक रूप से किराये पर ली गई कार में सफर कर रहे थे. टीम ने उन्हें रोककर जांच की, जिसमें उनके कब्जे से 7,28,620 रुपये की संदिग्ध नकदी बरामद की गई.

घर और कार से बरामद बेहिसाब कैश

Photo Credit: विजिलेंस विभाग द्वारा शेयर की गई तस्वीर

घरों पर छापे में मिली और नकदी, नोट गिनने के लिए बुलानी पड़ी मशीन

प्रारंभिक बरामदगी के बाद विजिलेंस विभाग ने शुक्रवार तड़के प्रसंजित दास के किराये के मकान और पैतृक घर पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान उनके किराये के फ्लैट से 14,60,000 रुपये अतिरिक्त नकद बरामद हुए. इसके बाद कुल बरामद राशि 21,88,620 रुपये तक पहुंच गई. जांच एजेंसियों के अनुसार प्रसंजित दास इतनी बड़ी राशि के स्रोत के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद पूरी रकम को जब्त कर लिया गया.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज

ओडिशा विजिलेंस ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत केस दर्ज किया है. भुवनेश्वर विजिलेंस पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों ने बताया कि प्रसंजित दास को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और नकदी के स्रोत तथा संभावित वित्तीय लेनदेन की पड़ताल की जा रही है.

आरोपी इंजीनियर जांच के दायरे में

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ठेकेदारों से वसूली की आशंका

जांच एजेंसियों का मानना है कि बरामद नकदी का संबंध ठेकेदारों से कथित तौर पर एकत्र की गई रकम से हो सकता है. हालांकि इस पहलू की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और जांच जारी है. विजिलेंस विभाग अब बरामद राशि, बैंक खातों, संपत्तियों और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की भी जांच कर रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि नकदी का वास्तविक स्रोत क्या है.

विजिलेंस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच कई पहलुओं पर की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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