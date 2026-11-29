उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे गरीब और सबसे गुप्त देशों में से एक है. यहां ज्यादातर लोगों की बाहरी दुनिया तक कोई पहुंच नहीं है. यहां तक कि जिन कुछ रईस लोगों के पास फोन या कंप्यूटर हैं, वे भी केवल एक सेंसर किए गए इंटरनेट तक ही सीमित हैं, और विदेशी टीवी शो या फिल्में देखना यहां एक अपराध है. तो फिर उत्तर कोरिया दुनिया की सबसे खतरनाक हैकिंग ताकत कैसे बन गया?

1980 के दशक में हुई शुरूआत

इसकी नींव उत्तर कोरिया के शासक राजवंश की पिछली पीढ़ियों ने रखी थी. 1980 के दशक में, युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया की तेज आर्थिक तरक्की को देखते हुए, शासक किम इल सुंग ने राजधानी प्योंगयांग में प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एक स्कूल स्थापित किया. यहां STEM (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित) और विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती थीं. दक्षिण कोरिया की चुंगनाम नेशनल यूनिवर्सिटी के 'नेशनल स्ट्रेटेजी इंस्टीट्यूट' के निदेशक जिन शिन के 2019 के एक शोध-पत्र के अनुसार, यहां दाखिला पाना बहुत मुश्किल था और छात्रों का चयन एक बेहद कड़े स्क्रीनिंग प्रोसेस के जरिए किया जाता था.

वहां छात्रों को कंप्यूटर तक सीमित (और कड़ी निगरानी वाली) पहुंच दी जाती थी. हर साल, कंप्यूटर साइंस के टॉप 100 छात्रों को आगे की ट्रेनिंग के लिए मिलिट्री यूनिवर्सिटी भेजा जाता था. इनमें से सबसे बेहतरीन छात्रों को एडवांस्ड प्रोग्रामिंग और हैकिंग सीखने के लिए चीन या रूस भेजा जाता था. कार्लसन और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कभी-कभी ये उभरते हुए हैकर्स एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पश्चिमी देशों में भी जाते थे. उदाहरण के लिए, 2010 के दशक की शुरुआत में, जब उत्तर कोरिया के पश्चिमी देशों के साथ संबंध बेहतर थे, तब कुछ छात्रों को यूनाइटेड किंगडम भी भेजा गया था.

शिन की रिपोर्ट के अनुसार, इन मौकों की मदद से छात्रों को बड़ी ग्लोबल कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में अहम जानकारी मिली. साथ ही, उन्हें फाइनेंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में भी व्यापक ज्ञान प्राप्त हुआ. TRM लैब्स के इन्वेस्टिगेटर कार्लसन ने इस प्रक्रिया की तुलना शीत युद्ध के दौर में पूर्वी जर्मनी के सरकारी खेल तंत्र से की है, जहां बच्चों को कम उम्र से ही भविष्य के ओलंपियन बनने के लिए तैयार किया जाता था. उन्होंने कहा, "उत्तर कोरिया ने गणितीय क्षमता वाले छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया है: वे कम उम्र में ही ऐसे बच्चों की पहचान करते हैं और उन्हें प्रशिक्षित करते हैं."

किम का कैसे खुला ये राज

उत्तर कोरिया लौटने पर, सबसे बेहतरीन छात्रों को सेना की कुख्यात "यूनिट 121" में शामिल कर लिया जाता है. यह यूनिट सरकार के आदेश पर साइबर हमले करती है, जिसमें विदेशी बैंकों, सरकारी संस्थानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाता है. एक ऐसा देश जो आज भी काफी हद तक गरीबी से जूझ रहा है, वहां यह रास्ता बहुत आकर्षक माना जाता था. चुने गए लोगों को अपने पूरे परिवार के साथ राजधानी में रहने का मौका मिलता था, जहां उन्हें पॉश इलाकों में बड़े अपार्टमेंट दिए जाते थे. उत्तर कोरिया के एक पूर्व नागरिक, जांग से-युल ने बताया कि यह सुविधा उन कठिन ग्रामीण जीवन-स्थितियों से बिल्कुल अलग थी, जिन्हें झेलने के लिए अधिकांश उत्तर कोरियाई मजबूर हैं. जांग से-युल ने उत्तर कोरिया के मिलिट्री कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की थी, और बाद में वे दक्षिण कोरिया भाग गए.

2011 में जब किम इल सुंग के पोते किम जोंग उन ने सत्ता संभाली, तब तक यह बुनियादी ढांचा काफी हद तक तैयार हो चुका था. वे एक ऐसे युवा (मिलेनियल) हैं जो कभी यूरोप में रहे और पढ़े हैं, और जिन्होंने इंटरनेट के प्रसार को खुद अपनी आंखों से देखा है; इसलिए वे भी साइबर युद्ध (साइबर वॉरफेयर) की ताकत को अच्छी तरह समझते हैं.

दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी की 2013 की एक ब्रीफिंग के अनुसार, उन्होंने एक बार कहा था, "साइबर युद्ध एक ऐसी बहुउद्देशीय तलवार है, जो परमाणु हथियारों और मिसाइलों के साथ-साथ, उत्तर कोरियाई सेना को बेरहमी से हमला करने की क्षमता भी देती है." 2019 तक, किम की साइबर सेना एक ऐसी ताकत बन चुकी थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था. अलग-अलग अनुमानों के अनुसार, इसमें 1,800 से लेकर 7,000 तक हैकर शामिल थे.

छोटे से बड़े और फिर सबसे बड़े की ओर

उत्तर कोरिया की बढ़ती क्षमताओं का पहला संकेत 2014 में मिला, जब 'लाजारस ग्रुप' (Lazarus Group) नाम के हैकरों के एक समूह ने हॉलीवुड स्टूडियो 'सोनी पिक्चर्स' को अपना निशाना बनाया. इस हैक ने उनके आंतरिक सिस्टम को नष्ट कर दिया, संवेदनशील व्यक्तिगत और व्यावसायिक डेटा चुरा लिया, कर्मचारियों को उनके कंप्यूटरों से बाहर कर दिया (एक्सेस रोक दिया), और अभी तक रिलीज न हुई फिल्मों तथा अधिकारियों के ईमेल को ऑनलाइन लीक कर दिया.

उत्तर कोरिया ने सोनी को निशाना इसलिए बनाया क्योंकि सोनी, सेठ रोगन और जेम्स फ्रेंको की विवादित कॉमेडी फिल्म 'द इंटरव्यू' रिलीज करने की तैयारी कर रही थी, जिसमें किम जोंग-उन की हत्या को दिखाया गया था. दो साल बाद, वही हैकर्स फिर लौट आए – और इस बार, उनका मकसद पैसा हासिल करना था.

बांग्लादेश बैंक की डकैती ने अपनी जटिलता, सटीक योजना और बड़े पैमाने के कारण दुनिया को चौंका दिया. एक फ़िशिंग ईमेल के ज़रिए इस दक्षिण एशियाई देश के केंद्रीय बैंक में सेंध लगाने के बाद, हैकर्स ने एक छुट्टी वाले सप्ताहांत पर एशिया भर के खातों में पैसे ट्रांसफर करने के फर्जी आदेश भेजकर लगभग एक अरब डॉलर चुराने की कोशिश की.

संयोग से, इन फर्जी आदेशों में मौजूद एक खास शब्द ने अलार्म ट्रिगर कर दिया, जिससे आगे के ट्रांज़ैक्शन रुक गए - लेकिन तब तक हैकर्स 81 मिलियन डॉलर लेकर भागने में कामयाब हो चुके थे. उस समय, अमेरिका और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं अपने प्रतिबंधों को कड़ा कर रही थीं और उत्तर कोरिया की अवैध कमाई के रास्तों को बंद करने की कोशिश कर रही थीं. इसी बीच, क्रिप्टोकरेंसी एक ऐसे वैकल्पिक वित्तीय सिस्टम के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रही थी, जिसे ट्रैक करना और नियंत्रित करना मुश्किल था.

फिर क्रिप्टोकरेंसी की चोरी

कार्लसन के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी की चोरी उत्तर कोरिया के लिए एक "वरदान" साबित हुई. उन्होंने इसे एक ऐसे मौके के रूप में बताया जो "ठीक उसी समय मिला, जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी." अब, उनका अनुमान है कि हर साल होने वाली हजारों, या शायद लाखों साइबर चोरी की कोशिशों के पीछे उत्तर कोरियाई हैकर्स का हाथ हो सकता है. इनमें से सभी हमले बहुत जटिल या बड़े नहीं होते—कई बार वे "आसान और जल्दी मिलने वाले फायदे" की तलाश में रहते हैं, और आम लोगों या टेक कर्मचारियों से कुछ सौ डॉलर चुरा लेते हैं.

वे ऐसा कैसे करते हैं?

उत्तर कोरिया के हर हमले में एक बात समान होती है: मानवीय गलती. कार्लसन कहते हैं, "अंत में बात हमेशा उसी इंसान पर आकर रुकती है, जिसे उन्होंने अपना निशाना बनाया होता है." इसे "सोशल इंजीनियरिंग" कहा जाता है – इसमें फिशिंग ईमेल से लेकर डीपफेक फोन कॉल और किसी और का रूप धरने जैसी चीजें शामिल हैं. इसमें हमलावर इस बात का फायदा उठाते हैं कि टारगेट कंपनी के अंदर का कोई व्यक्ति गलती कर बैठे, जिससे उनके लिए कंपनी के सिस्टम में घुसने का रास्ता खुल जाए.

क्रिप्टो एक्सचेंज ने अक्टूबर में बताया कि बाइनेंस (Binance) हैक के मामले में, एक कर्मचारी को नौकरी के फर्जी इंटरव्यू के ज़रिए धोखा दिया गया, जबकि एक अन्य कर्मचारी ने अनजाने में छिपा हुआ मैलवेयर डाउनलोड कर लिया. TRM लैब्स के अनुसार, इसके बाद हैकरों ने बाइनेंस के डिजिटल वॉलेट में सेंध लगाई और सिर्फ 20 मिनट के भीतर 6 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम निकाल ली. लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि क्रिप्टोकरेंसी को असली नकद (कैश) में कैसे बदला जाए, जिसका इस्तेमाल उत्तर कोरिया खुलकर कर सके.

उदाहरण के लिए, 2025 में क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म बायबिट (Bybit) पर हुए हमले में, हैकरों ने 1.5 अरब डॉलर मूल्य के एथेरियम टोकन (एक तरह की डिजिटल संपत्ति) चुरा लिए. इसके बाद उन्होंने "ब्रिज" (bridges) का इस्तेमाल करके इस सारी क्रिप्टोकरेंसी को बिटकॉइन में बदल दिया. बिटकॉइन एक अलग करेंसी और प्लेटफ़ॉर्म है, जो फंड को छिपाने के लिए जरूरी टूल देता है. साथ ही, इसमें इतनी लिक्विडिटी (नकदी की उपलब्धता) होती है कि हैकर बड़ी आसानी से भारी-भरकम रकम को इधर-उधर कर सकते हैं.

मगर क्रिप्टो को रुपये या डॉलर में कैसे बदलते हैं

इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग की एक जटिल प्रक्रिया आती है, जिसमें हैकर्स फंड को बार-बार अलग-अलग ब्लॉकचेन पर ट्रांसफर करते हैं. वे 'मिक्सर्स' का भी इस्तेमाल करते हैं, जो पैसे के स्रोत को और अच्छी तरह छिपा देते हैं. ऐसा वे सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि जांच एजेंसियों से कुछ घंटों की बढ़त (लीड टाइम) मिल सके.

जब उन्हें काफी समय मिल जाता है, तो वे फंड को आगे पास कर देते हैं. हैकर्स चुराए गए क्रिप्टो को USDT में बदल लेते हैं. यह एक 'स्टेबलकॉइन' है, जिसकी वैल्यू किसी असली करेंसी (इस मामले में अमेरिकी डॉलर) से जुड़ी होती है, इसलिए इसकी कीमत में उतार-चढ़ाव नहीं होता. कार्लसन के अनुसार, इसे फिर चीन के अवैध ब्रोकर्स को बेच दिया जाता है. उन्होंने बताया कि इसके बदले उत्तर कोरियाई लोगों को "चीनी बैंक डिपॉजिट, यूनियन पे कार्ड या नकद पैसा मिलता है, जिसे वे फिर अपने खुद के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के जरिए आगे भेज देते हैं."

चीन ने 2021 में सभी तरह की क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग और माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था. लेकिन अवैध क्रिप्टो गतिविधियां जारी हैं, और अधिकारियों ने इन पर सख्त कार्रवाई करने का संकल्प लिया है. 2025 में, चीन के केंद्रीय बैंक ने चेतावनी दी कि वर्चुअल करेंसी और स्टेबलकॉइन का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और सीमा पार फंड ट्रांसफर जैसी अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, हालांकि इसमें उत्तर कोरिया का कोई जिक्र नहीं किया गया.

बायनेन्स (Binance) से चुराए गए फंड के मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां हैकर्स फंड को ठिकाने लगाने (लॉन्ड्रिंग) के लिए नए रास्तों और तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं. TRM लैब्स के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया में अभी कई महीने और लग सकते हैं.

कार्लसन का अनुमान है कि यह कोई एकदम सटीक या 'परफेक्ट' अपराध नहीं है: कई बार होने वाले ट्रांजेक्शन और कन्वर्जन के बीच, और सरकारी एजेंसियों या क्रिप्टो प्लेटफॉर्म द्वारा फंड फ्रीज कर दिए जाने की वजह से, उत्तर कोरिया को शायद अपनी चुराई गई कुल रकम का केवल 75% से 85% हिस्सा ही मिल पाता है.

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